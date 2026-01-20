Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

非洲國家盃｜國際足協主席因凡蒂諾指塞內加爾行為不可接受 摩洛哥教練形容是「非洲足球之恥」

足球世界
更新時間：14:57 2026-01-20 HKT
發佈時間：14:57 2026-01-20 HKT

國際足協主席因凡蒂諾（Gianni Infantino）周一就非洲國家盃決賽，塞內加爾於比賽中途拉隊離場，令到球賽一度陷入混亂而表示不滿，更直指這種行為「令人無法接受」。摩洛哥教練列拉古更形容是「非洲足球之恥」。

必須尊重球證的判決

因凡蒂諾批評了塞內加爾隊的教練、球員和部分球迷在常規時間結束時的行為，認為這種行為在國際賽事決賽中令人震驚。他說：「周日發生的醜陋場面必須受到譴責，而且絕不能重演，我希望非洲足協（CAF）的相關紀律機構能夠採取適當的措施。」因凡蒂諾補充說：「我們必須始終尊重球證在場上和場下做出的決定。各隊必須在球場上按照比賽規則進行競爭，否則足球的本質將受到威脅。」

非洲足總審查所有比賽片段

非洲足協隨後也發表聲明，稱這些事件令人無法接受，並表示正在審查所有錄影片段，並將此事提交給主管機構，以便對相關責任人採取適當的行動。

非洲足球之恥

摩洛哥皇家足球協會（FRMF）周一表示將向國際足協和非洲足協提出申訴。該會在網站上表示，塞內加爾教練柏比泰奧在摩洛哥獲得12碼後引發了一系列事件，導致比賽無法正常進行，球員發揮受到影響。摩洛哥隊主教練列拉古更指是這場鬧戲是「非洲足球的恥辱」。

