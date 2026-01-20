Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜馬克古希2000萬鎊加盟曼城 周薪30萬鎊隊中第2高

足球世界
更新時間：14:10 2026-01-20 HKT
發佈時間：14:10 2026-01-20 HKT

曼城周一完成以2000萬鎊(約2億1000萬港元)向水晶宮收購中堅馬克古希(Marc Guehi)的交易，據報馬克古希與曼城簽約5年半，周薪高達30萬鎊(約310萬港元)，成為藍月陣中第二高球員，僅次於射手艾寧夏蘭特。

由於馬克古希與水晶宮的合約在賽季結束便屆滿，故曼城能夠以相對低的轉會費2000萬鎊將此子收歸旗下。不過，曼城同時要向這名英格蘭中堅給與一份較為優厚的合約，30萬鎊的周薪令他與貝拿度施華並列隊中第二高薪球員，僅次於隊中最高周薪52.5萬鎊(約550萬港元)的夏蘭特。馬莫殊則以29.5萬鎊周薪排第4高。

馬克古希正式加盟曼城後興奮表示：「我非常高興，無比自豪能成為曼城的一員。這次轉會感覺像是我職業生涯所有努力的結晶。我現在效力於英格蘭最好的球會，成為這支令人難以置信的球隊的一員。能夠這樣說，我感到非常榮幸。我渴望在球技和為人處世方面都得到成長，我知道在曼城我一定能夠實現這一點。

他又很期待為曼城上陣：「我熱愛足球，它給了我太多太多，能夠在曼城繼續發展，對我以及我的家人來說都是一個非常特別的時刻。我已經急不及待地想要開始了。我想認識我的隊友，努力訓練，了解教練對我的期望，然後向曼城球迷們展現我的能力。」
曼城足球總監曉高維亞拿(Hugo Viana)透露經過艱苦的競爭才成功簽得馬克古希：「很高興馬克古希選擇了曼城。他非常強壯，防守技術很出色，閱讀球賽能力很強。能踏上球場便能為球隊注入能量和熱情。」

