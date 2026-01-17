西甲│傳佩雷斯想帶摩連奴返皇馬 狂人正蘊釀被賓菲加辭退

西班牙《科貝電台》報導，皇家馬德主席佩雷斯已忍夠隊中一眾星將的所作所為，有意重新啟用舊帥摩連奴，並認為他是自己唯一滿意的教練。而知情人士指狂人目前故意在賓菲加製造風波，就是想球會解僱他，從而回復自由身開啟重返銀河艦隊的道路。

傳佩雷斯下季會做出人意表決定

消息指皇馬近日雖與教練沙比阿朗素提早結束合作關係，表面看似是後者在與球員的鬥爭中敗陣，但以主席佩雷斯為首的皇馬高層，認為球員的表現完全配不上皇馬的身份和水準，並將球隊陷入當前困境，主要責任歸咎於球員。佩雷斯已經下定決心，在下季做出重大調整，部份決策可能會出人意表。

摩連奴正製造風波逼賓菲加解僱

《科貝電台》表示這個出人意表的舉動，就是帶摩連奴返皇馬。知情人士指摩帥是佩雷斯唯一滿意的教練，認為他作風硬朗，可以帶好球隊和球員。而狂人目前任教賓菲加，他最近不停炮轟葡超賽會和球證，言詞越來越尖銳，據悉他是故意製造風波，目的是逼球會解僱他，這樣他就可以鋪平回歸銀河艦隊的道路。