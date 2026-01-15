Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港隊茹子楠正式加盟北京國安 球會大贊茹子楠“攻守一體” 符合現代足球對邊後衛的要求

足球世界
更新時間：15:53 2026-01-15 HKT
發佈時間：15:53 2026-01-15 HKT

北京國安於昨日（14號）在社交平臺正式宣布簽入現中國香港代表隊後衞茹子楠。此子將身披21號球衣，代表北京國安出戰本賽季中超、亞冠及足協杯等多線賽事。 這名27歲港腳亦繼李志豪後，歷來第2名港將效力這支中超豪門。北京國安更與文章中大贊茹子楠“攻守一體” 符合現代足球對邊後衛的要求。

現年27歲的茹子楠，出身於香港超級聯賽，曾效力東方等球隊。2022年轉會中超升班馬梅州客家，曾出戰的93場比賽，交出7球4助攻的成績單。但球會上季成績未如理想，來季降班中甲。茹子楠上月底表示將約滿離隊，而約滿後即獲北京國安招手 ，球會昨日於官方社交平台發文正式宣布簽入茹子楠，并且配文大贊 ：「茹子楠擁有充沛的體能，具備全場比賽高強度的上下往返能力。另外茹子楠具備不錯的腳法，能在跑動中送出落點精準的傳中球，且能利用速度和變向在邊路制造威脅。 符合現代足球對邊後衛“攻守一體”的要求。」

