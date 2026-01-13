Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

足總盃｜利物浦第4圈抽下籤對白禮頓 重點戲碼維拉對紐卡素

足球世界
更新時間：18:19 2026-01-13 HKT
發佈時間：18:19 2026-01-13 HKT

英格蘭足總盃於周一進行第4圈抽籤，16個對碰之中只有兩個由英超球隊對壘，分別是利物浦主場對白禮頓，以及阿士東維拉主場對紐卡素。其他英超豪門都抽到好籤，曼城會對英乙的沙福特城或史雲頓，阿仙奴對英甲的韋根，車路士對英冠侯城。

英格蘭足總盃第4圈抽籤
利物浦(英超) 對 白禮頓(英超)
阿士東維拉(英超) 對 紐卡素(英超)
阿仙奴(英超) 對 韋根(英甲)
曼城(英超) 對 沙福特城(英乙)/史雲頓(英乙)
侯城(英冠) 對 車路士(英超)
史篤城(英冠) 對 富咸(英超)
牛津聯(英冠) 對 新特蘭(英超)
修咸頓(英冠) 對 李斯特城(英冠)
域斯咸(英冠) 對 葉士域治(英冠)
馬格斯菲(非聯賽) 對 賓福特(英超)
伯頓(英甲) 對 韋斯咸(英超)
伯明翰(英冠) 對 列斯聯(英超)
甘士比(英乙) 對 狼隊(英超)
維爾港(英甲) 對 布里斯托城(英冠)
諾域治(英冠) 對 西布朗(英冠)
般尼(英超) 對 曼斯菲(英甲)

