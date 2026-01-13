專欄 蘇蝦仔｜曼聯失C費如斷右臂

上期先提到馬列斯卡想奪權被車路士解僱，豈料魯賓艾摩廉亦因為排陣、引援等問題與足球總監韋確斯鬧翻，繼而自爆下台。艾摩廉離任，他帶來的5位助教亦一同離開，當中C費(卡路士費南迪斯，Carlos Fernandes)的離開可能是致命打擊。

上任坦哈格離任，曼聯球迷讚好，非魔迷就以花生友的心態幸災樂禍。今次魯賓艾摩廉離開，球迷間反應兩極，有人以他在任期間勝率低、去季排名差、死抱3後衛陣式而認為抵「炒」；亦有人覺得他現時領軍排前列，有望重返歐洲賽，以及攻力大幅改善，不應該向他開刀，或者至少唔應該在這個時間點出手。

死球教練難覓 痼疾隨時復發

其實艾摩廉今季解決了不少問題，球隊不再受傷病問題纏繞，又糾正了更衣室風氣，除了少數戰將不滿上陣時間不足外，再無過往的不和傳聞。當然曼聯今季只應付一條戰線，一周一賽下仍未能取得穩定性，早前在一段輕鬆的賽程中仍難求連捷，換帥改變一下亦非壞事。

然而教練團隊一起離開，C費離任的影響力不可忽視。31歲的C費本身是助理教練，但因為曼聯原本的死球教練不濟，去季中接手全權負責紅魔的死球部署，球隊由去季全季只有10個死球入球(撇除12碼)，20隊之中僅排13位，到今季大躍進21輪共有11個，僅次阿仙奴及列斯聯排第3，足證他的攻力。出色的死球教練唔易搵，辭退艾摩廉失去C費，曼聯掙扎多年才解決到的死球問題，隨時又再出現。蘇偉業