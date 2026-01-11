Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA│黃蜂火力全開狂轟150分 爵士主場慘敗55分 首節已分出勝負

更新時間：15:30 2026-01-11 HKT
NBA周六(10日)上演一場令人意外的「屠殺」，東岸排12位的黃蜂作客西岸13名的爵士，趁主隊星將麥健倫（Lauri Markkanen）受傷缺陣下火力全開，首節已建立31分的的領先優勢，基本上已分出勝負。黃蜂最終全隊共9人得分上雙，最終狂勝150:95，不僅終止2連敗，55分之差更創下今季聯盟最大勝差紀錄。

半場黃蜂遙遙領先47分

今場缺少內線攻守核心麥健倫的爵士，甫開賽即進退失據，首節曾長達5分多鐘未能得分，被黃蜂打出一波17:0的攻勢，其防線徹底被擊潰。黃蜂在第1節已狂轟9個三分球，單節以45:14遙遙領先，比賽早早已分出勝負。次節黃蜂攻勢未減，半場打完已將領先優勢擴大至47分，令比賽完全失去懸念。

拿美路波爾破最快3分紀錄

今仗勝負分野在於三分外線，黃蜂全場狂轟24個三分，反觀爵士僅得7球，光是三分球一項已相差51分。而黃蜂的團隊發揮相當出色，12名上陣的球員皆有得分，當中9人得分達雙位數，後備出場的文恩攻下全隊最高的26分；主將拿美路波爾僅出場22分鐘已貢獻17分、5籃板、5助攻，並憑藉投進5球三分，以260場比賽成為史上最快達成800個三分球里程碑的球員，打破鄧肯羅賓遜的舊紀錄。

拿美路波爾今場入5個三分球。法新社
拿美路波爾成為最快投入800個三分球的球員。法新社
高迪威廉斯正負值-60史上最差

爵士吞下本季最大比數敗仗之餘，正選上陣的高迪威廉斯(Cody Williams)更錄下難堪的紀錄，全場攻入15分的他，正負值為-60，是NBA有史以來最差正負值，原紀錄為-58，由拓荒者的軒達臣(Scoot Henderson)和塘鵝的羅賓遜伊利(Jeremiah Robinson-Earl)共同保持。

