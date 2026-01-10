港超聯｜大埔險勝九龍城獲新年後首勝 主帥李志堅：亞洲賽完結可更集中應付聯賽

港超聯今日再續戰火，首場就由大埔主場出擊對九龍城，大埔在上半場由陳肇鈞建功後被九龍城連追2球，好在下半場由杜國榆和馬卡雷拿先後建功，最終以3:2反勝九龍城，大埔主帥李志堅表示今場勝仗是一個好的開始，更指亞洲賽完結現在可以更集中應付聯賽。

大埔在上年尾段因同時兼顧亞冠2和聯賽下，明顯有點力不從心，上年最後三場一勝難求，今日新一年首戰就以一場勝利開始，大埔主帥李志堅直言在領先一球後太多失誤，加上球員未入局，但對於最終能全取3分，他也表示：「都係一個一個好嘅開始嘅，即係起碼誒，響你入波先，跟住俾人哋反超前，大家都即係盡咗力搏曬命去去追翻，我覺得呢個係係可能會打返起咗。」但他也提到今戰受傷的加比爾下戰對理文可能也未必能出戰。

另外堅sir也表示在之前也放亞洲賽在首位，現在亞洲賽結束可以更集中在聯賽，他說：「唔使打亞洲賽啦咁樣我覺得可以集中翻囉，因為之前坦白講即係我哋成個球會或者個人都係，將亞洲賽擺咗去擺第一位，所以你你會見到就算超聯，我哋都係出一半人啊，用留住力個心態去踢，但係而家好啲啦，咁大家都係應該要要全力去去打拼。」另外堅sir也表示下半季將不會再有增兵，但亦有可能有球員離隊。

記者/攝影：魏國謙