英超│一文睇清聖誕新年快車各隊成績 6支球隊不敗 車路士2分並列第2差

英超聖誕新年快車在周四完成，最後一場阿仙奴主場對利物浦，雙方互無紀錄賽和0:0，一起以不敗走勢完成完成快車期4場賽事。槍手在整個節日收錄3勝1和，共取10分與令人驚喜的賓福特成為快車表現最好的球隊，紅軍就取得1勝3和，成績與另外兩支「Big6」球隊曼聯和曼城一樣，以6分完成。最終共有6支球隊在快車期保持不敗，而表現最差是僅得1分的韋斯咸；車路士就以2分並列第2差。

由上月拆禮物日起展開的英超聖誕新年快車，經過半個月爭奪，20隊在4輪賽事合共踢了40場比賽後，在周四完成。最後一仗是阿仙奴主場對利物浦的豪門大戰，雙方受制於對手的嚴密防守下，未能創造太多具威脅的攻勢，主隊4次中目標攻門都未能轉化成入球；紅軍更沒有中目標攻門，最終互交白卷各得1分。

6支球隊不敗

阿仙奴在聖誕快車賽頭3輪連贏白禮頓、阿士東維拉和般尼茅夫，可惜最後一關僅與利物浦賽和，未能成為快車期唯一全勝之師，但3勝1和得10分，與賓福特並列為期內成績最多的球隊。賓福特表現令人驚喜，擊敗般尼茅夫、愛華頓和新特蘭，並賽和熱刺，豪取10分後升上積分榜第5位。

而表現第3好的球隊，是收錄3勝1負共得9分的紐卡素，分別贏了般尼、水晶宮和列斯聯，唯一敗仗是不敵曼聯。富咸就以2勝2和得8分緊隨其後，快車期贏車路士和韋斯咸，又賽和利物浦及水晶宮，在艱難賽程中取得好成績。阿士東維拉就取得2勝1和1負，總共得到7分。

利物浦、曼聯、曼城同樣1勝3和

6分總共有3支球隊，分別是豪門曼聯、曼城和利物浦，大家不約而同取得1勝3和的不敗成績。利物浦主場2:1擊敗包尾大幡狼隊，其餘3場對列斯聯、富咸和槍手都賽和；紅魔在快車第1場贏紐卡素，之後對狼隊、列斯聯和般尼全和；藍月走勢一樣，擊敗完諾定咸森林後，連和新特蘭、車路士及白禮頓。

韋斯咸得1分最差

快車期成績最差的球隊是韋斯咸，只賽和白禮頓得1分，其餘3場鬥富咸、狼隊和森林全敗；2分的球隊有水晶宮、般尼和車路士，當中後者賽和曼城及般尼茅夫，鬥維拉及富咸就全失3分，排名由第5位跌至第8位。

英超各隊聖誕新年快車成績

球隊 快車期成績 快車期積分

阿仙奴 3勝1和 10分

賓福特 3勝1和 10分

紐卡素 3勝1負 9分

富咸 2勝2和 8分

阿士東維拉 2勝1和1負 7分

曼城 1勝3和 6分

曼聯 1勝3和 6分

利物浦 1勝3和 6分

愛華頓 1勝2和1負 5分

狼隊 1勝2和1負 5分

白禮頓 1勝2和1負 5分

般尼茅夫 1勝1和2負 4分

諾定咸森林 1勝3負 3分

熱刺 1勝2和1負 3分

新特蘭 3和1負 3分

列斯聯 3和1負 3分

水晶宮 2和2負 2分

般尼 2和2負 2分

車路士 2和2負 2分

韋斯咸 1和3負 1分