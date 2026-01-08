英超｜曼城連和3場失6分 哥迪奧拿:唔贏波唔駛諗爭冠

曼城周三英超主場與白禮頓賽和1:1，連續三場和波失分，於聯賽榜落後少踢一場的阿仙奴5分，藍月領隊哥迪奧拿(Pep Guardiola)直言：「唔駛諗爭冠軍！」哥帥指球隊表現無問題，問題在於未能將領先優勢廣大，就像之前幾場一樣，這一點必須改善。而挪威射手艾寧夏蘭特(Erling Haaland)今仗攻入效力曼城第150個入球，同時亦多番失機斷送球會勝果。

不贏波不需談爭標

曼城於41分鐘由夏蘭特射入12碼半場領先1:0，而這一球亦是夏蘭特為藍月射入的第150球。可惜，這位挪威射手之後連番失機，而球隊更在60分鐘失守慘被逼和1:1，英超已經連和第三場，於聯賽榜被少打一場的一哥阿仙奴進一步拉開至5分。哥帥對賽果非常失望，並直言：「如果球隊不贏波，肯定不可以去想爭奪聯賽冠軍。賽果就是賽果，我不是那種認為我們這樣做是不公平的人，我們得一分，對方得一分，事實就是這樣。」

必須改善臨門一腳

不過，哥帥還是滿意球隊的發揮，只是埋門一腳需要改善，他說：「我滿意球隊的比賽方式，球員已經打出賽前的部署，成功掌控比賽節奏，並製造足以勝出比賽的機會。然而，我們確實錯失了太多入球機會。我們必須取得更多入球，但今天確實未有做到，我們必須更加努力去改善這一點。」

哥帥坦言連番和波令到英超爭標機會大打折扣，他說：「今仗和之前兩場和波的情況類似，我們必須把握那些明顯的入球機會，如果做到局面就會完全不同。這三場比賽都應該勝出，我們已三仗沒有贏波，聯賽爭標變得更加困難。」