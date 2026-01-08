Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜曼城連和3場失6分 哥迪奧拿:唔贏波唔駛諗爭冠

足球世界
更新時間：12:42 2026-01-08 HKT
發佈時間：12:42 2026-01-08 HKT

曼城周三英超主場與白禮頓賽和1:1，連續三場和波失分，於聯賽榜落後少踢一場的阿仙奴5分，藍月領隊哥迪奧拿(Pep Guardiola)直言：「唔駛諗爭冠軍！」哥帥指球隊表現無問題，問題在於未能將領先優勢廣大，就像之前幾場一樣，這一點必須改善。而挪威射手艾寧夏蘭特(Erling Haaland)今仗攻入效力曼城第150個入球，同時亦多番失機斷送球會勝果。

不贏波不需談爭標

曼城於41分鐘由夏蘭特射入12碼半場領先1:0，而這一球亦是夏蘭特為藍月射入的第150球。可惜，這位挪威射手之後連番失機，而球隊更在60分鐘失守慘被逼和1:1，英超已經連和第三場，於聯賽榜被少打一場的一哥阿仙奴進一步拉開至5分。哥帥對賽果非常失望，並直言：「如果球隊不贏波，肯定不可以去想爭奪聯賽冠軍。賽果就是賽果，我不是那種認為我們這樣做是不公平的人，我們得一分，對方得一分，事實就是這樣。」

必須改善臨門一腳

不過，哥帥還是滿意球隊的發揮，只是埋門一腳需要改善，他說：「我滿意球隊的比賽方式，球員已經打出賽前的部署，成功掌控比賽節奏，並製造足以勝出比賽的機會。然而，我們確實錯失了太多入球機會。我們必須取得更多入球，但今天確實未有做到，我們必須更加努力去改善這一點。」
哥帥坦言連番和波令到英超爭標機會大打折扣，他說：「今仗和之前兩場和波的情況類似，我們必須把握那些明顯的入球機會，如果做到局面就會完全不同。這三場比賽都應該勝出，我們已三仗沒有贏波，聯賽爭標變得更加困難。」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者自助餐2026｜20大星級酒店Buffet推介！$167/起任食龍蝦/生蠔/片皮鴨 樂悠咭全年有折
長者自助餐2026｜20大星級酒店Buffet推介！$167/起任食龍蝦/生蠔/片皮鴨 樂悠咭全年有折
飲食
20小時前
新型藥房「掉錢包」陷阱襲港？「有餡」銀包跌地 事主親述執起心寒後續｜Juicy叮
新型藥房「掉錢包」陷阱襲港？「有餡」銀包跌地 事主親述執起心寒後續｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-07 10:59 HKT
香港落雪？網傳歐洲模型料「超級寒潮」月中襲港 最低跌至0°C 天文台：機會不大
00:56
香港落雪？網傳歐洲模型料「超級寒潮」月中襲港 最低跌至0°C 天文台：機會不大
社會
18小時前
曾志偉無官一身輕公然爆料？「指責」男星劇集令TVB陷危機：爭啲搞到啲股票冧咁滯
曾志偉無官一身輕公然爆料？「指責」男星劇集令TVB陷危機：爭啲搞到啲股票冧咁滯
影視圈
20小時前
天王細廿年女友隨時變「翻版王青霞」？被指扮富二代疑深夜報案 驚傳爸爸於海外服刑
天王細廿年女友隨時變「翻版王青霞」？被指扮富二代疑深夜報案 驚傳爸爸於海外服刑
影視圈
14小時前
連鎖酒樓激抵優惠！脆皮乳鴿/龍躉斑/燒鵝$28起 全港12間分店晚市供應
連鎖酒樓激抵優惠！脆皮乳鴿/龍躉斑/燒鵝$28起 全港12間分店晚市供應
飲食
19小時前
壽司郎「0元購」新招？香港棟篤笑藝人點足7物$0埋單 網民狂呼好尷尬 ：睇到想搵窿捐！
壽司郎「0元購」新招？香港棟篤笑藝人點足7物$0埋單 網民狂呼好尷尬 ：睇到想搵窿捐！
飲食
17小時前
港漂退租遭業主「地毯式」驗樓 無收據下索賠逾1.4萬「洗衣機崩花都計」律師教3招減爭議
港漂退租遭業主「地毯式」驗樓 無收據下索賠逾1.4萬「洗衣機崩花都計」律師教3招減爭議
樓市動向
7小時前
千海水產優惠加碼！$308起無限任食4小時 必試燒活鱔/活蜆/澳洲和牛/Häagen-Dazs+啤酒任飲
千海水產優惠加碼！$308起無限任食4小時 必試燒活鱔/活蜆/澳洲和牛/Häagen-Dazs+啤酒任飲
飲食
19小時前
《尋秦記》配角已轉行做餐飲業 被同事當面掟毛巾 卑微捧餐嘆：今時今日做餐飲仲辛苦啊
《尋秦記》配角已轉行做餐飲業 被同事當面掟毛巾 卑微捧餐嘆：今時今日做餐飲仲辛苦啊
影視圈
16小時前