英超｜費查滿意球隊表現不滿賽果 獲高層確認將帶隊鬥白禮頓

曼聯在看守領隊費查（Darren Fletcher）領軍首仗作客2:2賽和般尼，而紅魔今仗有多達30次射門，又有一次詐胡和一次被對手護空門，費查整體上滿意球隊的表現，但對賽果感到失望，認為球隊而做足功夫去贏波。此子並透露下仗英格蘭足總盃主場對白禮頓會繼續領軍紅魔出戰。

贏形勢輸賽果

曼聯今仗在費查領軍下，棄用此任領隊魯賓艾摩廉慣用的三中堅陣式，改打四後衛。結果，紅魔全場佔得65.4%控球，製造多達30次射門其中10次中目標，可惜最終和局收場，對於今仗的表現，費查坦言球隊值得一場勝利：「我們踢出了一場應能贏得比賽的表現。我們創造了很多機會，有30次射門、一次護空門、一個被判無效的入球，我不知道為什麼？如果你從這些方面來看，我們應該贏得比賽。」

周末再領軍鬥白禮頓

費查賽後還證實已獲球會行政總裁貝拉達（Omar Berrada）及足球總監韋確斯（Jason Wilcox）確認，將會繼續帶領球隊，出戰本周日主場對白禮頓的足總盃賽事，費查說：「他們已通知我，希望我能帶領球隊出戰周日的比賽。」

點名讚施斯高

今仗「梅開二度」的斯洛文尼亞前鋒班捷文施斯高（Benjamin Sesko），今季表現一直備受批評，費查透露賽前曾與這位身價高達7370萬鎊的射手單獨會面，向他展示影片，鼓勵他要保持信念。費查表示：「希望從現在開始他的入球會源源不絕，我認為他今晚表現很出色，甚至可能上演帽子戲法。」

然而，曼聯在領先2:1後再次未能保住勝果，這是他們繼近期賽和列斯、狼隊、韋斯咸及般尼茅夫後，再次在榜尾球隊身上失分。對此，費查承認：「當我們領先2:1後，我們變得有點被動。今季的數據證明，我們太容易失球了。有時候，你必須贏得『肉酸』。」