英超．曼聯│傳費查僅帶領2場 曼市打吡前聘資深看守主帥 兩位名宿有機會「愛回家」

曼聯辭退魯賓艾摩廉（Ruben Amorim）後，隨即安排名宿、現任紅魔U18教頭費查（Darren Fletcher）暫時接手。英國媒體《太陽報》透露，費查只會帶隊應付香港時間周四凌晨（8日）英超作客般尼，以及周末足總盃鬥白禮頓，球會將於本月17日的聯賽曼徹斯特打吡前，委任一位更資深的看守領隊接手至季尾，當中舊將蘇斯克查和卡域克都有機會。

傳費查只領軍踢2場

周一曼聯發聲明宣布解僱魯賓艾摩廉，同時表示U18教頭費查將會接手球隊，領軍在今晚英超作客般尼。聲明沒有透露該位名宿接半球隊的期限，英國《太陽報》指他只會帶隊踢2場，今仗和周日英格蘭足總盃第3圈主場對白禮頓。知情人士透露，無論這2場的成績如何，費查帶完後就會重返U18青年軍，球會將在1月17日英超主場對曼城前，聘請一位更資深的看守領隊，當然亦不排除直接敲定接班人。

費查明晚將領軍對般尼。路透社

費查去季是艾摩廉的教練團成員之一。路透社

另聘資深看守領隊至季尾

消息指如果真的聘請資深看守領隊，最大機會是兩位舊將卡域克和蘇斯克查。前者球員時代為曼聯效力12年，21年11月至12月期間在蘇斯克查離任後，曾做過紅魔看守領隊12日，率隊取得2勝1和。而蘇斯克查是在2018年12月中摩連奴下台後，以暫代教頭身份回歸，因領軍成績理想半年後轉正成為正印教頭，可是於21年11月下旬落台。