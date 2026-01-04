英超｜維拉3：1森林 麥甘尼梅開二度：或是另一次11連勝之始

阿士東維拉昨晚於英超主場迎戰諾定咸森林，以3：1擊敗對手，比曼城多踢一場下暫時升上次席。今場梅開二度的麥甘尼表示，經歷上場慘敗予阿仙奴後，「今場或是另一次11連勝之始」。

屈堅斯近3場入4球

維拉甫開賽便有黃金機會，2分鐘他們在前場緊逼，森林後衛尼高威廉斯在己隊禁區內傳球被截，維拉的奧尼屈堅斯近門起腳，森林門將約翰域陀反應快用腳擋走。30分鐘到森林的機會，但奧馬利赫捷臣在禁區頂的射門，被維拉門將達米安馬天尼斯橫身撲出。維拉在上半場補時1分鐘開紀錄，屈堅斯在禁區頂施射破網，個人近3場入第4球。維拉半場領先1：0。

基比斯韋特為森林追成落後1：2。路透社

麥甘尼梅開二度。路透社

森林門將域陀走出禁區外，但阻不了麥甘尼起腳。路透社

屈堅斯近3場入4球。路透社

森林門將域陀犯錯

維拉於49分鐘擴大領先優勢，約翰麥甘尼接應右路橫射，第一時間撞射破網。森林於61分鐘扳回一城，基比斯韋特突破越位，接應巴克華的直線後推入禁區，射破馬天尼斯的十指關。維拉於73分鐘奠定勝局，泰利文斯傳球於麥甘尼，森林門將域陀走出禁區外阻截，但與麥甘尼有一段距離；後者推橫射入空門，個人梅開二度。

維拉暫壓曼城升次席 多踢一場

維拉最終以3：1擊敗森林，以13勝3和4負得42分，暫時以1分壓過曼城升上次席，但踢多一場；維拉與榜首阿仙奴同樣踢了20場，落後對方6分。森林則吞下英超4連敗，以5勝3和12負得18分，排在第17位。梅開二度的麥甘尼表示，今場是經過上一役大敗予阿仙奴後的回應：「那場是糟糕的賽果，今場或是另一次11連勝之始……領隊今早對我很嚴厲，幸好我最終梅開二度。現在我們可以舒舒服服地坐下來，觀看其他比賽了。」