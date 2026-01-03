英超│艾摩廉向曼聯高層放話 放明奈一度要引援補充

曼聯中場新星明奈(Kobbie Mainoo)冬季轉會窗是否離隊一事，繼續成為熱話，有傳此子已向球會表達離隊意願，更指他傾向永久轉會離開。意大利轉會專家羅馬諾指，紅魔領隊魯賓艾摩廉(Ruben Amorim)不反對明奈離隊，但他已向高層明確表示，一定要找到替代球員，才可以放行。

明奈希望1月離開

明奈今季上半季的出場時間少，19輪英超僅11次出場，全部都是替補身份上陣，未試過正選。這名20歲英格蘭中場新星為了在爭取今夏參加美加墨世界盃，希望在冬窗他投取得更多上陣時間，最初是想以借用身份離開，但《每日郵報》近日透露，他已轉為考慮永久轉會離開母會曼聯，當中以意甲衛冕冠軍拿玻里對他最有興奮。

艾摩廉放話先買後賣

意大利轉會專家羅馬諾周五在個人Youtube頻道表示，紅魔領隊魯賓艾摩廉已向球會高層表明立場，在未找到合適的替代者前，堅決反對任何一名關鍵球員離隊。如果球會引進到具有同等水平，甚至更適合的人選，願意放人。

紅魔青睞多位中場

曼聯目前青睞多位中場球員，包括沙特拉阿伯豪門希拉爾的葡萄牙中場魯賓尼維斯、馬德里體育會的英格蘭防守中場干拿加歷查，以及愛華頓的前紅魔青訓中場占士加拿。

曼聯其中一個引援目標，是舊將占士加拿。法新社

曼聯其中一個引援目標，是舊將占士加拿。法新社

曼聯其中一個引援目標，是舊將占士加拿。法新社