英超│史達寧無波踢都唔想去韋斯咸 靜心等待富咸報價

英國《泰晤士報》周四報導，韋斯咸近日向車路士提出租借請求，希望借入本季不在藍獅英超和歐聯名單的翼鋒史達寧，但被後者拒絕。知情人士透露，史達寧更想以永久形式離開車路士，而非租借，而且他一心想加盟與藍獅地理位置接近的富咸，故此寧願繼續無波踢，都拒絕韋斯咸的邀請。

史達寧拒絕韋斯咸借用邀請

史達寧今季被車路士徹底放棄，元旦日離任的前帥馬列斯卡將他放入棄用名單，沒有於英超和歐聯註冊，開季至今僅獨自操練，沒有與一隊大軍一起練習。此子於季前曾拒絕祖雲達斯、利華古遜和沙特阿拉伯豪門球隊的聘約，想留在倫敦以便更接近家人，近日正身處降班漩渦的韋斯咸向他發出租借邀請，希望借用他至季尾。

全心等待富咸出價

然而這名31歲英格蘭翼鋒婉拒鐵錘幫的好意，知情人士透露他最想加盟與車路士位於同一區的富咸，與家人留在同一生活圈。同時他想以永久轉會的方式離開藍獅，不想借走半年再回來，所以寧願繼續無波踢，都不接受韋斯咸的邀請。