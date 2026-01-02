英超│元旦日一團「和」氣 4場全部打和 曼城、利物浦、熱刺齊交白卷

周四元旦日共有4場英超比賽，結果全部都未能分出高下，當中3支「Big6」球隊曼城、熱刺和利物浦，分別與新特蘭、賓福特及列斯聯互交白卷，一團「和」氣。然而3隊對和波有不同反應，藍月受壓下賽和，領隊哥迪奧拿直言滿意；紅軍於預期入球值高達1.96球下未能士哥，主帥史洛特大嘆今季多次出現；熱刺則毫無進攻把斧，教頭湯馬士法蘭克被球迷柴台。

哥迪奧拿接受和局

曼城今場作客新特蘭雖有68%控球率，但4次中目標攻門與主隊持平，在門將基安盧基當拿隆馬高飛低擋下力保不失，帶走1分。該隊各賽事8連勝走勢告終，但領隊哥迪奧拿矢言和局可以接受：「球隊表現不錯，帶走1分是可以接受的。對手的確很有威脅，是一支優秀的球隊，當然我們在小禁區亦多次直接面對門將或防守球員，只是無法取得入球。我們接受這1分的結果，賽季很漫長，下場繼續努力。」

紅軍xg1.96球未能士哥

而利物浦主場鬥列斯聯共有19次射門，其中4次命中目標，可是多次具威脅的攻門都未能轉化成入球，只能0:0完場。該隊今仗的預期入球達到1.96球，控球率68%，領隊史洛特大嘆今季已多次贏形勢和未能取勝：「我們今場缺少入球，要攻破一支在禁區內外防守得如此嚴密的球隊，確實需要一些方法。我們已經盡快向前推進，但當11名球員站在你面前，真的很困難，這不是本季第一次出現此情況了。」唯一安慰，是紅軍將各賽事不敗走勢增至8場，是今季最長。

熱刺攻力弱 被球迷柴台

至於熱刺造訪賓福特雖力保不失，成功取得1分，但他們今仗攻力疲弱，全場僅得9次射門，3次命中目標都威脅不大，近4輪聯賽僅入2球，難怪領隊湯馬士法蘭克完場後去客隊球迷看台致謝時，被報以噓聲。他亦知衰，直言理解球迷的噓聲：「球隊出現太多非壓逼性的失誤，曾過至少8、9次攻守轉換機會，無法進入有利的進攻位置。當推進到前場時，又缺少臨門一腳的銳利度。當我們整體未能交出頂級表現時，這種反應(球迷噓聲)是可以理解的。」