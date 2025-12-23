Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

美斯｜美斯胞妹遇嚴重車禍脊椎骨折 並無生命危險但婚禮要煞停

足球世界
更新時間：17:33 2025-12-23 HKT
發佈時間：17:33 2025-12-23 HKT

阿根廷球王美斯（Lionel Messi）的胞妹瑪莉亞蘇爾（Maria Sol Messi）早前在美國邁亞密遇上嚴重車禍，導致身體多處受傷，包括脊椎骨折及燒傷，據其母親透露女兒沒有生命危險，但原定於明年一月初舉行的婚禮需緊急煞停。

美斯妹妹遇車禍。美聯社
美斯妹妹遇車禍。美聯社
美斯妹妹遇車禍。X圖片
美斯妹妹遇車禍。X圖片
美斯妹妹與國際邁亞密助教的婚禮被逼改期。X圖片
美斯妹妹與國際邁亞密助教的婚禮被逼改期。X圖片

駕車失控撞牆 脊椎腳跟骨折

據阿根廷著名電視節目主持人迪比圖(Angel de Brito)透露，他已與美斯的母親取得聯繫，並確認了此不幸消息。美斯母親指32歲的瑪莉亞蘇爾目前已脫離危險期，但將需要一段漫長的康復期。
消息指，事發時瑪莉亞蘇爾正駕駛一輛小型貨車，期間突然暈倒，導致車輛失控撞向牆。迪比圖引述美斯母親的訊息稱：「瑪莉亞蘇爾情況尚可，但她有兩節脊椎骨折，腳跟及手腕亦有骨折。她還遭受了燒傷，而燒傷的治療亦非常困難。」

婚禮急煞停

據悉瑪莉亞蘇爾已返回阿根廷家鄉羅沙里奧開始其康復療程。她原定於明年1月3日，在家鄉與未婚夫、現任國際邁亞密U19梯隊教練團成員艾利蘭奴(Julian Arellano)舉行婚禮，如今因車禍關係，婚禮將會延期。

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
月俾15K家用竟被鬧「施捨」？港女揭父母真實收入 網民嚇窒：當個女係ATM｜Juicy叮
月俾15K家用竟被鬧「施捨」？港女揭父母真實收入 網民嚇窒：當個女係ATM｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
父母60歲買自願醫保太遲？網民大激辯 過來人一句話道破殘酷現實：做錯決定代價咁大...｜Juicy叮
父母60歲買自願醫保太遲？網民大激辯 過來人一句話道破殘酷現實：做錯決定代價咁大...｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
94歲《真情》台柱激罕現身貴氣十足 去年在家暈倒驚揭心臟出事須做手術
94歲《真情》台柱激罕現身貴氣十足 去年在家暈倒驚揭心臟出事須做手術
影視圈
7小時前
55歲前「TVB金牌司儀」今年初破產  開班當導師重新出發  首開腔談困境：於谷底徘徊
55歲前「TVB金牌司儀」今年初破產  開班當導師重新出發  首開腔談困境：於谷底徘徊
影視圈
2025-12-21 16:00 HKT
中年好聲音4丨「長明燈」肥媽再惹爭議 被周國豐暗寸火藥味濃 網民：周SIR真係夠薑
中年好聲音4丨「長明燈」肥媽再惹爭議 被周國豐暗寸火藥味濃 網民：周SIR真係夠薑
影視圈
2025-12-22 15:31 HKT
連鎖包點店長者優惠｜$15歎下午茶珍珠餛飩湯+豆漿！樂悠咭持有人專享
連鎖包點店長者優惠｜$15歎下午茶珍珠餛飩湯+豆漿！樂悠咭持有人專享
飲食
2025-12-22 16:54 HKT
87歲梁愛患胰臟癌大半年 住老人院放棄治療 體重急降不足70磅：願望係死得快好世界丨獨家
87歲梁愛患胰臟癌大半年 住老人院放棄治療 體重急降不足70磅：願望係死得快好世界丨獨家
影視圈
9小時前
75歲李龍基情陷三角戀？《東周刊》獨家爆基哥與龍婷親暱互動 未婚妻王青霞恐失寵
75歲李龍基情陷三角戀？《東周刊》獨家爆基哥與龍婷親暱互動 未婚妻王青霞恐失寵
即時娛樂
6小時前
本周後期深圳最低氣溫將降至12℃，還伴有降雨。 新華社資料圖
北上注意｜冷空氣將南下廣東 深圳將迎降雨降溫「雙暴擊」
即時中國
7小時前
連鎖快餐店快閃優惠！早午茶晚市套餐$29起 焗豬扒飯/燒雞髀/燒味米線 聖誕新年限定
連鎖快餐店快閃優惠！早午茶晚市套餐$29起 焗豬扒飯/燒雞髀/燒味米線 聖誕新年限定
飲食
2025-12-22 17:41 HKT