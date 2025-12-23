美斯｜美斯胞妹遇嚴重車禍脊椎骨折 並無生命危險但婚禮要煞停

阿根廷球王美斯（Lionel Messi）的胞妹瑪莉亞蘇爾（Maria Sol Messi）早前在美國邁亞密遇上嚴重車禍，導致身體多處受傷，包括脊椎骨折及燒傷，據其母親透露女兒沒有生命危險，但原定於明年一月初舉行的婚禮需緊急煞停。

美斯妹妹遇車禍。美聯社

美斯妹妹遇車禍。X圖片

美斯妹妹與國際邁亞密助教的婚禮被逼改期。X圖片

駕車失控撞牆 脊椎腳跟骨折

據阿根廷著名電視節目主持人迪比圖(Angel de Brito)透露，他已與美斯的母親取得聯繫，並確認了此不幸消息。美斯母親指32歲的瑪莉亞蘇爾目前已脫離危險期，但將需要一段漫長的康復期。

消息指，事發時瑪莉亞蘇爾正駕駛一輛小型貨車，期間突然暈倒，導致車輛失控撞向牆。迪比圖引述美斯母親的訊息稱：「瑪莉亞蘇爾情況尚可，但她有兩節脊椎骨折，腳跟及手腕亦有骨折。她還遭受了燒傷，而燒傷的治療亦非常困難。」

婚禮急煞停

據悉瑪莉亞蘇爾已返回阿根廷家鄉羅沙里奧開始其康復療程。她原定於明年1月3日，在家鄉與未婚夫、現任國際邁亞密U19梯隊教練團成員艾利蘭奴(Julian Arellano)舉行婚禮，如今因車禍關係，婚禮將會延期。