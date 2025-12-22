港超聯｜傑志即炒金信煜 稱金嚴重違反球隊紀律守則

港超勁旅傑志今日突然宣佈，韓籍球員金信煜因嚴重違反球隊紀律守則，已即時終止與金的合約，並不會再就事件作進一步評論。

韓國中鋒金信煜2023年2月加盟傑志並簽約3年半，然而加盟後表現卻未如理想，首季上陣7場卻未有進帳，第2季雖在聯賽對港會一戰中連中3元，之後在銀牌對晉峰梅開二度，不過金受膝傷影響2024年1月後便未再為「藍鳥」上陣。上季季前傑志會長更指金的各方面數據並不符合球會數據，並量身訂做「個人改進計劃」。今季金信煜在10月11日對上標準流浪的聯賽盃8強中再度亮相，後備上陣攻入一球助球隊以3:0大勝，並在賽後提到今季後便會退役，最後一次上陣已是11月2日在港超聯對九龍城的賽事後備替，總結金信煜為傑志效力近3季，僅上陣過16場並貢獻6個入球。