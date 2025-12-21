Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜阿仙奴聖誕冠軍冇有怕！ 阿迪達：專注自己懶理曼城

足球世界
更新時間：19:23 2025-12-21 HKT
發佈時間：19:23 2025-12-21 HKT

阿仙奴在擊敗愛華頓後，成功鎖定英超「聖誕冠軍」，惟過去3次最終都未能成功奪標。領隊阿迪達（Mikel Arteta）賽後表示，這份送給球迷的聖誕禮物，證明了球隊近年來穩定的高水平表現。他強調，球隊不會理會競爭對手曼城的賽果，只會專注於自身的表現，並呼籲全隊上下好好享受贏波的過程。

四年內三當聖誕冠軍

這是阿仙奴在過去四個賽季中，第三次以榜首姿態迎接聖誕節。對於這項成就，阿迪達顯得相當自豪：「這充分顯示了我們球隊穩定的水平和出色的表現。在這個聯賽裡要做到這一點，是非常非常困難的，這意味著球隊一直保持在巔峰狀態。」
他續說：「我們需要好好享受贏波的過程，不管是比賽順利的時候，還是遇到困難的時候。大家要一起保持積極的能量，繼續為下一場比賽全力以赴。」

懶理曼城戰果 專注自身表現

在阿仙奴比賽前，競爭對手曼城已率先取勝，一度在積分上施加壓力。對此，阿迪達顯得相當淡然：「我們並不會去過多關注這些情況，我知道你們（傳媒）會關注。我們唯一能掌控的就是自己的表現和比賽結果。我們清楚這個賽季會有多漫長、這個聯賽的競爭會有多艱難。就是這樣，享受每一天，盡自己最大的努力，剩下的就聽天由命吧。」

享受旅程 籲球員保持積極

對於今季能否最終修成正果，打破冠軍荒，阿迪達未有作出正面承諾，反而更著重球隊的心態：「你必須學會享受贏波的過程，在這個過程中，會有艱難的時刻，當然也會有美妙的時刻。這些都是追求勝利所必須經歷的一部分。所以我們要一場一場地去認真踢比賽，好好享受這個過程。」

