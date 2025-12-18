英超│明奈請求曼聯將自己借往拿玻里 承諾會蛻變回歸

意大利轉會專家羅馬諾透露，曼聯新星明奈(Kobbie Mainoo)為了取得更多上陣時間，並爭取代表英格蘭出戰美加墨世界盃，已請求球會在1月轉會市場以自己借予拿玻里，並承諾會在意大利發展及提高，明夏蛻變歸隊，成為一位更好的職業球員。

明奈見麥湯文尼成功 想去拿玻里提升自己

明奈今季的上陣時間並不理想，16輪英超15次進入大軍名單，有4次坐足90分鐘板凳，餘下11輪全部替補出場，有3次出場分鐘僅得個位數，從未正選。據報這名20歲英格蘭中場得知拿玻里有意借入自己後，對此相當有興趣，認為舊隊友麥湯文尼能在球隊取得成功，自己亦一樣可以提升進步。

請求曼聯放行

意大利轉會專家羅馬諾表示，明奈只想要出場時間，想參加比賽，他向曼聯請求開綠燈放人，讓他在意大利發展和提升，並有機會參加世界盃，明年夏天變成一位更出色、更全面的球員回歸球隊。而拿玻里已經向紅魔表明有意借人，現正等待紅魔方面的決定。