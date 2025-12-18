Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│明奈請求曼聯將自己借往拿玻里 承諾會蛻變回歸

足球世界
更新時間：15:50 2025-12-18 HKT
發佈時間：15:50 2025-12-18 HKT

意大利轉會專家羅馬諾透露，曼聯新星明奈(Kobbie Mainoo)為了取得更多上陣時間，並爭取代表英格蘭出戰美加墨世界盃，已請求球會在1月轉會市場以自己借予拿玻里，並承諾會在意大利發展及提高，明夏蛻變歸隊，成為一位更好的職業球員。

明奈見麥湯文尼成功 想去拿玻里提升自己

明奈今季的上陣時間並不理想，16輪英超15次進入大軍名單，有4次坐足90分鐘板凳，餘下11輪全部替補出場，有3次出場分鐘僅得個位數，從未正選。據報這名20歲英格蘭中場得知拿玻里有意借入自己後，對此相當有興趣，認為舊隊友麥湯文尼能在球隊取得成功，自己亦一樣可以提升進步。

請求曼聯放行

意大利轉會專家羅馬諾表示，明奈只想要出場時間，想參加比賽，他向曼聯請求開綠燈放人，讓他在意大利發展和提升，並有機會參加世界盃，明年夏天變成一位更出色、更全面的球員回歸球隊。而拿玻里已經向紅魔表明有意借人，現正等待紅魔方面的決定。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
上環四賊匪劫10億日圓 一男子被捕
00:43
上環4刀匪當街搶劫10億日圓 持現金篋內地男逃至地鐵站外被捕
突發
6小時前
被逼向「當年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放負引爆恐怖真相 當事人現身告白：「我可以點啫？」｜Juicy叮
被逼向「當年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放負引爆恐怖真相 當事人現身告白：「我可以點啫？」｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
旅遊
23小時前
呂慧儀急澄清袁文傑離巢《愛．回家》：只是劇情需要 劇透冬至團圓戲
01:36
呂慧儀急澄清袁文傑離巢《愛．回家》：只是劇情需要 劇透冬至團圓戲
影視圈
16小時前
房間被迫長年做「親戚賓館」 港女1招大反擊阿媽嬲爆 半年後竟有意外收獲｜Juicy叮
房間被迫長年做「親戚賓館」 港女1招大反擊阿媽嬲爆 半年後竟有意外收獲｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
「周星馳夢中情人」情路崎嶇 曾戀張藝謀一原因分手 歷盡滄桑與老公甜蜜放閃
「周星馳夢中情人」情路崎嶇 曾戀張藝謀一原因分手 歷盡滄桑與老公甜蜜放閃
影視圈
7小時前
李修賢與蔡國權有密切關係？揭好友車禍後不為人知的痛苦：上天真的很捉弄人！
李修賢與蔡國權有密切關係？揭好友車禍後不為人知的痛苦：上天真的很捉弄人！
影視圈
8小時前
《愛回家》當紅小生又失控？突向力捧小花舉中指兼狂喊cut 女方怒睥反應勁無奈
《愛回家》當紅小生又失控？突向力捧小花舉中指兼狂喊cut 女方怒睥反應勁無奈
影視圈
22小時前
吳千語婚姻有暗湧？自爆與老公關係疏離：很久不見忘記了 施伯雄因一事嘆噩夢又開始
吳千語婚姻有暗湧？自爆與老公關係疏離：很久不見忘記了 施伯雄因一事嘆噩夢又開始
影視圈
5小時前
中國據報成功打造EUV光刻機原型 被形容為「中國曼哈頓計劃」
中國據報成功打造EUV光刻機原型 被形容為「中國曼哈頓計劃」
商業創科
7小時前