英超│曼聯未越過第6位界線 「堅拒」升上歐聯區域

曼聯由第7輪英超開始表現好轉，在中上游球隊積分相近下，多次有望躋身歐聯區域。可是紅魔「堅拒」向前，每次可以攀升到第4或第5位時，總會失分未能做到，至今3次排第6位，今季從未越過第6位這條界線。

曼聯今季3度排第6位

開季表現平平的曼聯，在第8輪擊敗利物浦後升上第9位，並一直維持在積分榜前半版。第9輪紅魔主場4:2擊敗白禮頓，今季首次升上第6位，並距離第2位的般尼茅夫僅2分。第10輪曼聯作客諾定咸森林如果贏波，就可以攀升到第3位，可是最終和波跌到第8位。紅魔之後2輪接連失分，跌回第10位，到13輪作客2:1擊敗水晶宮，又升到第7位。

有機會躋身前5位均錯過

第14輪紅魔最後一隊出場，主場鬥韋斯咸，贏波即上第5，可是和1:1，跌到第8。上輪作客狼隊同樣是該輪最後一場比賽，贏4:1又再升到第6位，與第5的車路士同分。今輪曼聯主場鬥般尼茅夫同樣被安排在周一進行，在贏波可壓過水晶宮排第5下，最終又失分和4:4，繼續排第6位，再次拒絕越過第6的界線。

英超下季料5隊踢歐聯

英超頭4位可獲歐聯資格，在英超隊歐戰積分大幅領先下，預計第5位亦可在來季參加歐聯，可是曼聯「堅拒」升上歐聯區域，最高只排第6位。