英超｜史高斯撐明奈出走 「這孩子正被毀掉」

更新時間：07:47 2025-12-08 HKT
曼聯中場明奈（Kobbie Mainoo）今季未嘗在英超正選，周中鬥1：1和韋斯咸一役全場坐冷板。名宿史高斯力撐被打入冷宮的明奈出走，並回應領隊魯賓艾摩廉的言論：「胡說八道，這孩子正被毀掉。」

明奈對白禮頓一役後備上陣20分鐘。法新社
明奈不獲艾摩廉重用。法新社
明奈對愛華頓後備上陣32分鐘。法新社
艾摩廉早前回應記者提問，為何不起用明奈時表示：「你們都愛明奈，他為英格蘭踢正選。但這不代表我要在覺得不應該時，將明奈放正選。我視他如正選，就如其他球員一隊。我只是需要作出決定，而決定的最終不是明奈。談到將來，我不知道。我重申，這正如我考慮卡斯米路時一樣，他有不獲派上陣之時，亦有出場之時，我只是希望贏得比賽，並不在意誰上陣。」

「離隊可能是最好的選擇」

史高斯回應艾摩廉的言論時表示：「胡說八道。這孩子正被毀掉，在一支連控制球賽都做不到的球隊中，無法得到上陣機會。」他更力撐明奈出走：「我討厭看到青訓球員離隊，但對他來說，這可能是最好的選擇。夠了。」明奈今季未在英超正選上陣，14場聯賽合共僅上陣171分鐘。這名英格蘭中場今季唯一一次正選，是聯賽盃次圈不敵甘士比，他踢足全場並貢獻1次助攻，但球隊最終互射12碼告負出局。

