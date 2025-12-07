美職季後賽│美斯用2年半 將國際邁亞密由包尾大幡變總冠軍 將C朗比下去

周六美職聯總決賽，國際邁亞密3:1擊敗溫哥華白帽，贏得隊史首個總冠軍。這支東岸球隊在2年半美斯(Lionel Messi)未加盟前，是聯盟包尾大幡，後者來投後逐步領軍變成強隊，如今更成為總冠軍，含金量極高。值得一提，美斯宿敵C朗拿度登陸沙特阿拉伯球壇接近3年，至今仍未贏得球會錦標。

2年半贏得總冠軍

國際邁亞密於2018年成立，成績一直平平，2023年夏天迎來阿根廷巨星美斯以自由身加盟。後者來投前，球隊於美職包尾，最終以東岸第14位，總成績27位完季無緣季後賽，但美斯該季就領軍贏出北美聯賽盃，是隊史歷來首個冠軍。去季是美斯於邁亞密的首個完整賽季，球隊以東岸和總成績第1名完成常規賽，搖身一變成為勁旅，可是季後賽首圈就下馬。今季球隊進一步招兵買馬，陣容更趨完整下在常規賽以東岸及總成績第3名完成，季後賽接連過關並贏得總冠軍。

美斯：加盟時以總冠軍為目標

美斯只用了2年半的時間，就帶領國際邁亞密由包尾大幡變成總冠軍，含金量極高。他矢言自己來美職發展時，便已總冠軍為目標：「這是我們當初來到這裡時定下的目標之一。剛到這裡，我們順利贏得北美聯賽盃，今年就度過極為出色的一年，所有參與的賽事，都展示出疏大的競爭力。拿下美職總冠軍是我們的目標之一，很開心可以做到。」這名38歲老將指一直想將邁亞密帶到行業最高水平，但由於球隊成立時間並不長，知道是巨大挑戰，做到就好開心。

碧咸感恩簽下美斯

國際邁亞密班主之一碧咸，亦感恩自己簽到足球歷史上最偉大的球員，才能完奪冠夢：「我們的踢法，是將皮球交給美斯，他總能創造機會，不管是自己入球，或是為隊長創造得分機會。感謝上帝，讓我簽下足球歷史最偉大的球員美斯。」

C朗仍尋找艾納斯首冠

當美斯化腐朽為神奇之際，其宿敵C朗拿度仍在尋找沙特球壇首個球會錦標。此子2023年初加盟艾納斯，今季是他在球會的第4季，個人層面入球不斷，123場各賽事共入110球，但他仔仍未為球隊贏得任何正式賽事錦標，過去2季沙特聯賽都屈居亞軍。