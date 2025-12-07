體壇早報｜沙拿投下震撼彈：有人不想我留隊 阿仙奴輸波 曼城報捷追至落後2分

利物浦主將沙拿投下震撼彈。他在利物浦作客以3：3賽和列斯聯一役再做後備，連續3場坐冷板的他賽後表示不滿：「球會將我當代罪羔羊，有人不想我留隊。」至於榜首的阿仙奴，則作客以1：2不敵阿士東維拉，各項賽事18場不敗告終；同日曼城以3：0擊敗新特蘭。英超爭標形勢咬得緊，阿仙奴的領先優勢收窄至2分，曼城居次席，阿士東維拉以3分落後排第3。第4位的車路士則再失分，作客以0：0賽和般尼茅夫，英超近4場不勝，賽後落後阿仙奴8分。熱刺則取得近6場聯賽首捷，主場以2：0擊敗賓福特。

