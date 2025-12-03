英超│般尼茅夫0:1愛華頓 5輪不勝後 第2跌到14位

周二英超快車，般尼茅夫主場0:1不敵愛華頓，已連續5輪不勝，期間只得1和4負。該隊接連失分後，已由5輪前的第2位，跌到今場賽後的第14位，他們當時比榜首阿仙奴少4分，如今已落後槍手11分。

基亞利殊一箭定江山

般尼茅夫今場面對愛華頓，全場僅得5次攻門，其中2次中目標，可惜無功而還。反觀拖肥糖就反客為主，13次射門3次中目標，當中鋒將基亞利殊於78分鐘攻入全場唯一入球，最終一球氣走般尼茅夫。

5輪不勝 第2跌到14

連同今仗，主隊般尼茅夫已連績5輪不勝，期間只有1和4負，在韋斯咸身上搶得1分。該隊今季頭9輪如入無人之境，5勝3和1負累積18分，一度高踞英超積分榜第2位，創下隊史英超年代前9輪最佳開局，當時只比榜首阿仙奴少4分，成為最強黑馬。可是球隊近期接連失分後，已由第2位一路下滑至14位。