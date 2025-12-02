Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英格蘭國家隊｜前英格蘭國腳涉企圖強姦案 機場出境時被捕

足球世界
更新時間：14:08 2025-12-02 HKT
發佈時間：14:08 2025-12-02 HKT

英國球壇爆出驚人醜聞！一名曾在2010年代效力英格蘭國家隊的前英超球星，周日晚在倫敦史坦斯特機場（Stansted Airport）準備出境時，因涉嫌企圖強姦前女友而被警方拘捕。該球星接受數小時問話後，已獲准保釋候查。

前英格蘭國腳機場被捕

據英國《太陽報》報導，事發在周日晚，該名球星正準備乘搭一班廉航客機離境。當他通過護照檢查站時，邊防部隊人員發現其資料顯示他正因一宗非近期的企圖強姦指控而被警方通緝，隨即將其帶走。
有消息人士形容當時情況：「他正走過護照檢查站，然後就被邊防人員悄悄地拉到一邊。明顯出了問題，他隨後就被帶走了。」

涉及企圖強姦案

消息指，事件源於其前女友在數周前向警方報案，指控他在二人拍拖期間曾企圖對其施暴。艾塞克斯郡警方接報後展開調查，並在接獲邊防部隊通知後，派員趕赴機場正式將其拘捕。

帶往警局問話後獲准保釋

該球星被捕後被帶到當地警局，並按程序被採集指紋、DNA樣本及拍攝疑犯照片，被扣留數小時及接受探員問話後獲准保釋，但需在2026年2月下旬再向警方報到。
艾塞克斯郡警方發言人證實：「一名男子因涉嫌企圖強姦被捕，在我們繼續調查期間，他已獲准保釋至2026年2月下旬。」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
中年好聲音4丨谷婭溦未夠班做評審？教選手咬字被網民質疑 猛料學歷曝光拍得住海兒
中年好聲音4丨谷婭溦未夠班做評審？教選手咬字被網民質疑 猛料學歷曝光拍得住海兒
影視圈
22小時前
大埔宏福苑五級火‧持續更新｜增至151人死 殉職消防員家屬及同袍路祭
突發
3分鐘前
前TVB一線花旦尋親自爆驚人身世 家族坐擁一條街物業 家產被瓜分隔空追討？
前TVB一線花旦尋親自爆驚人身世 家族坐擁一條街物業 家產被瓜分隔空追討？
影視圈
5小時前
大埔宏福苑五級火︱李家超：將成立獨立委員會審視問題 由法官主持 承諾報告全面公開
01:31
大埔宏福苑五級火︱李家超：將成立獨立委員會審視8大問題 由法官主持 承諾報告全面公開
政情
5小時前
連鎖快餐廳長者優惠！長者咭/樂悠咭晚市75折 全線分店堂食+外賣有平
連鎖快餐廳長者優惠！長者咭/樂悠咭晚市75折 全線分店堂食+外賣有平
飲食
2025-12-01 12:40 HKT
00:37
屯門安定邨單位起火情侶送院 女子身有刀傷不治 男友涉謀殺及縱火被捕
突發
5小時前
嫲嫲過身請假被拒HR冷血對話曝光 港女心碎控訴：原來可以咁冇人性！｜Juicy叮
嫲嫲過身請假被拒HR冷血對話曝光 港女心碎控訴：原來可以咁冇人性！｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
大埔宏福苑五級火｜外傭抱嬰狂奔23層走出鬼門關  受訪仍顫驚：好似地獄
大埔宏福苑五級火｜外傭抱嬰狂奔23層走出鬼門關  受訪仍顫驚：好似地獄
突發
10小時前
中年好聲音4｜袁帥獲讚「最五燈嘅五燈」 同TVB一線花旦好老友  為比賽激減167磅
中年好聲音4｜袁帥獲讚「最五燈嘅五燈」 同TVB一線花旦好老友  為比賽激減167磅
影視圈
2025-11-30 23:00 HKT
大埔宏福苑五級火｜消防員救出15歲貴婦狗 暖心通知主人「生命得來不易」 網民：睇字都覺得好溫柔
大埔宏福苑五級火｜消防員救出15歲貴婦狗 暖心通知主人「生命得來不易」 網民：睇字都覺得好溫柔
生活百科
23小時前