英格蘭國家隊｜前英格蘭國腳涉企圖強姦案 機場出境時被捕

英國球壇爆出驚人醜聞！一名曾在2010年代效力英格蘭國家隊的前英超球星，周日晚在倫敦史坦斯特機場（Stansted Airport）準備出境時，因涉嫌企圖強姦前女友而被警方拘捕。該球星接受數小時問話後，已獲准保釋候查。

前英格蘭國腳機場被捕

據英國《太陽報》報導，事發在周日晚，該名球星正準備乘搭一班廉航客機離境。當他通過護照檢查站時，邊防部隊人員發現其資料顯示他正因一宗非近期的企圖強姦指控而被警方通緝，隨即將其帶走。

有消息人士形容當時情況：「他正走過護照檢查站，然後就被邊防人員悄悄地拉到一邊。明顯出了問題，他隨後就被帶走了。」

涉及企圖強姦案

消息指，事件源於其前女友在數周前向警方報案，指控他在二人拍拖期間曾企圖對其施暴。艾塞克斯郡警方接報後展開調查，並在接獲邊防部隊通知後，派員趕赴機場正式將其拘捕。

帶往警局問話後獲准保釋

該球星被捕後被帶到當地警局，並按程序被採集指紋、DNA樣本及拍攝疑犯照片，被扣留數小時及接受探員問話後獲准保釋，但需在2026年2月下旬再向警方報到。

艾塞克斯郡警方發言人證實：「一名男子因涉嫌企圖強姦被捕，在我們繼續調查期間，他已獲准保釋至2026年2月下旬。」