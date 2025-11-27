Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

歐聯｜阿仙奴3：1贈拜仁今季首敗 5戰全勝升榜首

足球世界
更新時間：07:32 2025-11-27 HKT
發佈時間：07:32 2025-11-27 HKT

阿仙奴今晨於歐聯，主場以3：1擊敗德甲班霸拜仁慕尼黑，是後者今季首場敗仗。「兵工廠」成為目前歐聯目前唯一全勝球隊，以15分高踞榜首。

阿仙奴憑死球打開紀錄，22分鐘一次右路角球，布卡約沙卡主理用左腳開內彎球，祖利安添巴（Jurrien Timber）接應頭槌跣入網。拜仁慕尼黑於32分鐘扳平，基拿比（Serge Gnabry）於右路接應後場傳送第一時間傳中，蘭納特卡爾（Lennart Karl）第一時間撞射入網。阿仙奴的李安度杜沙特（Leandro Trossard）於38分鐘傷出。兩軍半場各一言和。

紐亞出迎失誤。路透社
紐亞出迎失誤。路透社
拜仁吞下今季首場敗仗。路透社
拜仁吞下今季首場敗仗。路透社
阿仙奴於歐聯5戰全勝。路透社
阿仙奴於歐聯5戰全勝。路透社
阿仙奴升上歐聯榜首。路透社
阿仙奴升上歐聯榜首。路透社

紐亞出迎失誤致失波

阿仙奴下半場連入兩球，先是69分鐘把握拜仁後場傳球失誤，阿仙奴截得皮球後隨即搶攻，最後由馬度基（Noni Madueke）接應左路傳中射入。77分鐘，阿仙奴一次快速反擊，拜仁門將紐亞走出禁區欲攔截，但與皮球相距甚遠，加比爾馬天尼利（Gabriel Martinelli）於中圈一控推過紐亞，並起腳射入空門。阿仙奴隊長馬田奧迪加特傷癒復出，於80分鐘後備上陣。

唯一全勝球隊

阿仙奴最終以3：1力挫拜仁慕尼黑，是拜仁今季首場敗仗。阿仙奴於歐聯5戰全勝，是唯一一隊保持全勝的球隊，以15分排榜首。拜仁慕尼黑則以4勝1負得12分跌落第3位。

