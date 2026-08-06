歐霸外｜賓菲加夠進取 地頭必大「斯」殺

賓菲加 VS 赫斯

香港時間周五凌晨3:00開賽

推介：波膽3:1及4:1

本身態度已十分積極的賓菲加，今夏主力陣容變動不大，可望發揮應有攻力。這支葡超3哥有腳風大順的前鋒柏夫利迪斯掛帥，勢於今晚歐霸外圍賽第3圈首回合主場狂轟連場失利的赫斯，不妨掃齊波膽3:1及4:1。

主隊賓菲加雖然上季聯賽僅排第3，但全季未嘗一敗，共入74球比冠軍波圖的66球還要多，而在對方禁區觸球1,238次亦屬葡超最多，足見陣上態度積極。

雖然賓菲加上季主帥摩連奴已轉投皇家馬德里，不過接任的前富咸教頭馬高施華亦出名對地面組織要求極高，所以上一圈以兩回合合計7:1大比數淘汰瑞士超的聖加倫，是對賓菲加保持積極搶攻的最佳證明。

人腳上，賓菲加縱有中堅安東尼奧施華轉投英超般尼茅夫，亦有助攻王舒捷爾達魯普正受熱刺青睞而極可能今場避戰，但不少中前場主力仍在陣中，包括射手柏夫利迪斯。這位上季共入22球的葡超二號射手，新一季狀態極速操起，上一輪次回合主場5:0大炒聖加倫一役，個人完成包括左、右腳及頭槌入球的完美大四喜，入球能力毋庸置疑，難怪有西班牙媒體傳出，連巴塞隆拿都有意羅致這位希臘射手。

赫斯新帥未開齋

作客的赫斯走勢則與主隊完全相反，開季3場正式賽事全敗，歸根究柢，去季領軍奪亞的領隊麥恩尼斯，及聯賽共入16球的蘇格蘭國腳前鋒沙基蘭，雙雙轉投格拉斯哥流浪，球會換上此前只在比甲打滾的華蘭根出任主帥，主力離隊加上將不知兵，季初難有作為。今場看好主隊有力數胡，惟後防失主力或難保清白之身，一於敲齊波膽3:1及4:1作對碰。加利李爾