歐協聯外｜白蘭恩攻強守弱 入球大盤有「素」圍

白蘭恩 VS 阿波羅利馬素

香港時間周四凌晨1:00開賽

推介：入球大細 [2.5/3] 大

挪威球隊白蘭恩近仗大開大合，打法主動且壓逼極強。陣中傷癒復出的左翼歷卡斯卡斯度近期重拾佳態，近4場比賽交出5個入球和1個助攻的亮眼數據。今仗在歐協聯外圍賽第3圈首回合，由他領軍狂攻塞浦路斯的阿波羅利馬素，可望再演一場大手交易，推介入球大細2.5/3球「大」。

白蘭恩兩大特色是踢法進取積極和強大火力，近6場各賽每場皆最少射入兩球，合共與對手炮製了24個入球。球隊主打高位壓逼及主進戰術，進攻銳利，惟亦令防線曝露空位，導致失球偏多。在上圈歐協聯外圍賽，白蘭恩正正展現這種本色，在首回合作客與羅馬尼亞球隊克盧日大學踢成2:2；次回合回到主場則以3:1力退對手，兩回合計贏5:3晉級，極具娛樂性。

白蘭恩攻力近期全面釋放，左翼歷卡斯卡斯度重傷後回歸顯得尤為重要。這名進攻核心早前因傷缺陣近半年，復出後迅速重拾佳態，近3場合共交出5入球1助攻。尤其在上圈次回合，於主場3:1擊敗克盧日大學的生死戰中，卡斯度個人梅開二度成為晉級最大功臣，狀態火熱。作為進攻體系的靈魂人物，卡斯度不僅具備出色的個人突破與得分能力，更能有效串聯前場攻勢。此子在左路的牽制力能為隊友創造空檔，更令白蘭恩的側擊威脅大升，所以其發揮會是球隊今仗取勝關鍵。

客隊場均入超過兩球

客軍阿波羅利馬素，面對白蘭恩的高位防守踢法，亦極可能找到突破缺口，球隊近5場合共攻入12球，把握力不俗。面對白蘭恩大舉壓逼後留下的防線身後空間，阿波羅利馬素大有機會透過快速反擊製造致命威脅。以雙方俱重攻輕守，勢必促成一場入球騷。馬高