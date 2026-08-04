歐聯外｜奧林比亞高斯上力 地頭必開火

奧林比亞高斯 VS 奈梅亨

香港時間周二凌晨2:00開賽

推介：入球大細 [3.5] 大

奧林比亞高斯刻意為今次對手奈梅亨備戰，早前安排的3場熱身賽皆為荷蘭聯賽對手，絕對是誠意十足。摩洛哥國腳艾卡比上仗對陣阿爾克馬爾上陣，迅速為球隊創造先開紀錄的機會，盡顯上季希臘神射手的超級本色。有其壓陣，奧林比亞高斯必圖在歐聯外圍賽第3圈首回合憑主場之利主動出擊，爭取優勢。雙方皆具進攻火力，推介入球大細3.5球「大」。

奧林比亞高斯上季在國內聯賽表現平穩，最終獲次名佳績。球隊為了針對性部署，更為今場賽事刻意約戰3支荷蘭球隊進行熱身，縱使最終成績僅錄得1勝2負，惟實際表現比賽果更為出色。特別是對阿積士和阿爾克馬爾兩戰，在主力球員悉數出戰下能完全控制大局，老牌射手艾卡比上仗對阿爾克馬爾上陣即為球隊先開紀錄，這名上季聯賽合共取得18個入球的射手，門前把握力極強，絕對可望為球隊攻破對手大門。

客隊奈梅亨上季表現可人，更成為荷甲季軍，場均入球逾兩球，其進取的大開大合踢法和高企入球數字皆充分反映其強大進攻力。馬高