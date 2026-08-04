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歐聯外｜靠跑動出奇制「聖」 波杜基林特值捧

波盤王
更新時間：19:08 2026-08-04 HKT
發佈時間：19:08 2026-08-04 HKT

聖基萊斯聯 VS 波杜基林特
香港時間周三凌晨2:00開賽
推介：讓球 [0/+0.5] 客勝

波杜基林特近期在挪威超豪取5連勝，狂轟13球且1球不失，狀態可謂處於巔峰。陣中中場大將柏德列貝治在世界盃大放異彩，成為挪威國家隊的亮點。在這位星級隊長帶領下，球隊絕對有能力展現出上季在歐聯16強的頂級水準。今晚歐聯外圍賽第3圈首回合即使作客聖基萊斯聯亦無懼，推介讓球受讓平手/半球「客勝」。

波杜基林特今季聯賽16戰錄得12勝，狂入41球僅失11球，近5戰更全勝，其間狂轟13個入球及保持零失球，攻守極具統治力。經過上季歐聯的洗禮，球隊在整體級數上可謂更上一層樓。縱使近期有神射手卡斯柏賀基轉投蘇超些路迪，但球隊以跑動令進攻點變得更分散，全民皆兵的機動踢法，比過往倚賴柱躉型的賀基在陣時更難以防範。

中場核心柏德列貝治作為這支挪威班霸的隊長，今季在聯賽仍保持極佳水準，並已交出2個入球及多次關鍵助攻，各項數據均非常亮眼。這位鋼鐵球員不但成為挪威在世界盃最大驚喜之一，在國家隊於世界盃出局後僅一周，他已火速返回球會報到並上陣搏殺，展現出極強鬥心。他的無私奉獻與滿場飛的勤勉跑動，完美串連了球隊中場，令球隊攻守變得更穩之餘，亦能策動快速反擊，大大提升了波杜基林特整體的戰鬥力。

聖基萊斯聯焗攻

另一邊廂，主隊聖基萊斯聯一向以紀律嚴明及數據化防守見稱，在主場出擊極難被擊敗。惟由於歐聯外圍賽次回合需要遠征挪威，作客凶險萬分的波杜基林特，聖基萊斯聯今場在主場難免必須採取更為主動的策略爭取領先優勢，這反而會給予客軍極大反擊空間。馬高

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