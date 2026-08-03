阿甲｜搶分靠地頭 颶風數胡有前「圖」

颶風隊 VS 圖庫曼體育會

HOY 76台周二早上8:13直播

推介：球隊入球大細主隊 [1.5] 大

颶風隊幾乎只靠主場搵食，而且具創造力的球員甚多，有本錢撕破任何防線。該隊有秘密武器奧斯卡羅美路隨時發難，有力於明早阿甲地頭面對圖庫曼體育會時至少攻入兩球，球隊入球大細主隊1.5球「大」穩開。

於阿甲次階段B組排第8的主隊颶風隊，對上5場主場各賽3勝1和1負，與作客1勝1和3負剛好相反，明顯作東才有把握。再者，對上一場主場雖然1:0小勝班菲特，但其實颶風隊全場共創造21次攻門及11次中目標，加上班菲特20.2次場均成功攔截及4.3次成功撲救皆屬阿甲30隊最多，可見颶風隊有能力不斷製造黃金機會。而且老牌巴拉圭技術型中場奧斯卡羅美路雖已退居後備，但入替不時有驚喜，如首階段季後賽就連後備入替連下兩城，領軍作客3:2淘汰勁旅小保加，可見羅美路的入替令颶風隊在尾段仍保持爭取入球的慾望。

羅美路入替有保證

客軍圖庫曼體育會雖然近5場各賽作客錄3勝2負只失3球，不過球隊着重後場組織，場均只24.1次成功解圍屬阿甲尾4，送大禮予對手近距離起腳的可能性不低。兩軍實力旗鼓相當，寧取態度一流的主隊今場可至少兩度破網。加利李爾