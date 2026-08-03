蘇超｜些路迪大革新 等換邊後破「登」

些路迪 VS 登地

主隊官網/App周二凌晨2:30直播

推介：半全場「和主」

些路迪鋒線去蕪存菁，縱磨合需時，但質素已備受肯定。加上這支傳統班霸有矢志大打身價波的中場艾尼安祖斯壓陣，必於今晚蘇超首輪主場迎戰實力大不如前的登地時尾段奠勝，半全場「和主」十分值博。

衛冕冠軍的主隊些路迪今夏鋒線大換班，先有前曼城射手伊恩拿祖則轉戰土超，再有近兩季入球及助攻皆排球隊前2的前田大然被賣至英超葉士域治。

不過進攻實力未有削弱，皆因球會從兩支上季歐聯分子的波杜基林特及卡拉巴克，分別引入卡斯柏賀基及卡米路杜蘭，後者更已連續3場熱身賽有士哥，主帥馬田奧尼爾大讚他的多樣性：「杜蘭可以踢翼鋒，但我認為他亦能擔正中鋒，或者在前鋒身後的位置。」

然而，新兵在正式賽事必須時間建立默契，故今晚要在第一場打響頭炮，仍要倚靠熟諳蘇超的舊將，中場艾尼安祖斯必定是不二之選。這位22歲的比利時國腳屬大賽球員，上季兩場最重要的賽事均有士哥，包括聯賽季尾3:1反勝赫斯後上奪冠一役，及同樣比數擊敗鄧弗姆林的足總盃決賽，兩記入球都意義重大。據報安祖斯已吸引英格蘭球會注意，韋斯咸的求購已被些路迪拒絕。故安祖斯為自己前途着想，必定在關鍵時刻再度挺身而出，以吸引潛在買家青睞。

登地主力大規模出走

客軍登地則慘被拆骨，球隊上季最佳年青球員及隊內互選最佳球員的中堅魯克格拉咸已轉投英冠史篤城，正選門將麥格根則轉會巴拉福特，而共收穫7次助攻成全隊最多的借將干基夫就被史雲斯收回，但補充的球員實力平平，從熱身賽0:4負愛華頓一役所見，有3個失球是後場組織時門將失誤而被射入空門，後防脆弱得十分誇張。今場預料主隊穩操勝劵但入局需時，半全場「和主」有3.8倍，絕對值博。加利李爾