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智甲｜老馬有火 智利大學數胡有「度」

波盤王
更新時間：08:00 2026-08-02 HKT
發佈時間：08:00 2026-08-02 HKT

智利大學對 VS 侯治柏度
香港時間周一凌晨5:27開賽
推介：入球大細 [2.5] 大

智甲排聯賽第3的智利大學回師主場迎戰侯治柏度，主隊近期氣勢如虹，進攻明顯改善，近4場聯賽每仗皆攻入兩球，今仗對侯治柏度應佔不俗優勢。陣中的36歲老牌射手伊度亞度華加斯寶刀未老，近5場各項賽事合共攻入5球，成為最可靠得分點。綜合兩隊皆具攻力，推介入球大細2.5球大。

智利大學現時16戰得27分排第3，所靠的是聯賽最佳的防守，共只失11球，但同時亦是入球較少的前列份子，只入19球，場均不足1.2球。球隊近期在入球方面明顯改善，近4場聯賽每仗皆攻破對手大門2次。

這很大程度歸功於老牌射手伊度亞度華加斯。這位36歲智利前鋒寶刀未老，在最近5場各賽不但個人獨取5個入球，更另添兩次助攻，直接參與了球隊大部分入球。加上主場出優勢，華加斯勢以其豐富經驗及射術撕破敵軍防線。

侯治柏度穩守聯賽第6位，但整體近績較為反覆。雖然球隊具備一定的入球能力，前線反擊具威脅，但防守卻持續暴露漏洞。今仗作客面對勢頭甚佳的主隊，恐難保清白之身。馬高

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