荷超盃｜燕豪芬火力猛 入波如願「爾」償

燕豪芬 VS 阿爾克馬爾

香港時間周一凌晨0:00開賽

推介：入球大細[ 3.5] 大

燕豪芬上季在荷甲以壓倒性優勢奪冠，聯賽狂轟過百入球，實力在國內大超班。今屆荷蘭超級盃主場縱要面對不俗攻力的阿爾克馬爾，然而有演出可靠的進攻中場兼隊長古斯迪爾領軍，有力順利捧起錦標，不過考慮到雙方火力同樣強勁，今仗預計會合演入球騷，推介入球大細3.5球大。

燕豪芬上屆在荷甲展現出強大的統治力，34場聯賽合共攻入驚人的101球，冠絕全聯盟，單單在季尾最後四場聯賽已狂轟17球，進攻火力極度恐怖，與其他球隊的實力差距甚大。除了大致保留上季奪冠班底，球隊今夏更在轉會市場精明出手，直接從今場對手阿爾克馬爾陣中，收購了其上季核心中場主力史雲米蘭斯。此舉不但進一步增強了燕豪芬的中前場陣容深度，同時亦大大削弱了對手的組織與反擊能力，此消彼長下，燕豪芬今仗在主場出擊自然勝券在握。

進攻中場兼隊長古斯迪爾是燕豪芬陣中唯一入選荷蘭世界盃大軍的一員，這位主將上季在聯賽交出14個入球，在前鋒隊友受傷期間，他被主帥改造成偽9號，效果出奇地好。他的踢法聰明，善於閱讀球場上的空間及捕捉盲眼位，加上其門前把握力極高，早前熱身賽大勝FC燕豪芬3:0一役亦有進帳。其近態及走位觸覺，對手難以防範。

阿爾克馬爾頭重尾輕

阿爾克馬爾上季雖排第7，但在荷蘭盃決賽以5:1大炒奈梅亨奪冠，近期在熱身賽亦延續不俗的進攻火力。然而，球隊防線極脆弱，上季各項賽事最後6戰僅一場保持清白之身，今仗面對主隊狂轟猛炸，防線勢必缺堤，只能以攻代守。馬高