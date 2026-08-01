瑞士超 | 杜安用歐聯外磨利刀 「年青」氣盛「大」打出手



杜安與年青人兩支瑞士超勁旅相遇，雙方季初皆展現出極強的入球能力。杜安提早開咧接受歐聯外圍賽洗禮，狀態佔先，近3仗合共轟入6球，當中前鋒拿保亞表現出色，交出兩個入球，腳風極順。至於年青人火力同樣驚人，前線把握力強。兩軍防線各有隱患但攻力十足，推介入球大細3.5球大。馬高

杜安兩度激戰薩格勒布狀態十足

杜安作為上屆瑞士超聯賽冠軍，整體戰力毋庸置疑，今季亦迅速入局。上周在聯賽首戰以3:1輕取盧塞恩旗開得勝。更重要的是，球隊早前出戰歐聯外圍賽次圈，硬撼克羅地亞班霸薩格勒布戴拿模，首回合逼和1:1，雖然兩回合激戰至加時以3:4飲恨，但足證其抗衡列強的實力。經過高強度的歐洲賽洗禮，杜安球員的作戰狀態已推升至頂峰，在比賽節奏上絕對佔據優勢，今仗回師主場必全力爭勝。

射手拿保亞今季坐正交足貨

杜安能保持強大火力，前鋒拿保亞的爆發成為球隊最大威脅。隨着上季主力射手拉士托達及貝東尼離隊，拿保亞今季肩負起進攻核心重任。他在4-2-2-2陣式中展現極高戰術價值，走位靈活且身形健碩，其跑動能有效拉扯對手防線，為中場及拍檔製造空位。在歐聯外圍賽對戴拿模首回合，他20分鐘便先開紀錄，更憑出色護球能力成為球隊由守轉攻的支點。近3仗入2球的他目前腳風大順，無論是入球或戰術牽引，都是杜安撕破防線的最強利器。

年青人上仗數四粒

對手年青人同樣在季初首戰展現恐怖火力。他們在聯賽開鑼戰即以4:2擊退錫永。年青人近3仗合共轟入多達14球，前鋒艾辛迪及蒙迪路狀態火熱。往績方面，兩軍交手往往上演入球大戰，更曾出現年青人勝8:3的誇張比數。面對防線缺兵的杜安，預期年青人必定以攻代守，合演精彩對攻。



馬高推介

入球大細 [3.5]球大

香港時間周日凌晨2:30開賽