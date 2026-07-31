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美職 | 紐約城狀態當銳 波膽吼兩球唔嫌「多」

波盤王
更新時間：07:00 2026-07-31 HKT
發佈時間：07:00 2026-07-31 HKT

美職常規賽紐約城將於主場洋基球場迎戰FC多倫多，兩隊實力和狀態有明顯差距，紐約城在世界盃後連續擊敗狀態不俗的對手大勇，反映本身狀態托弗，陣中進攻中場兼首席射手尼古拉斯費蘭迪斯已連續3場交出入球，面對身處聯賽下游的客隊，可助球隊輕鬆全取3分。推介波膽2:0/2:1。馬高

紐約城近期表現平穩，現以25分位列聯賽榜第10位。球隊在近6場聯賽共錄4勝1和1負，尤其在世界盃後的近兩仗俱勝。不論是前仗作客2:1擊敗的哥倫布機員，以及上輪在主場以3:1輕取的對手芝加哥火燄，都在最近一仗贏波，賽績水準有保證。相反，排在聯賽榜下游、僅得16分的多倫多FC深陷低潮，開季至今17場狂失31球，防線形同虛設。多倫多的作客勝率亦極低，季內8戰僅1勝，，2026球季作客輸波率高達63%，防線一觸即潰，今仗遠征紐約實難寄予厚望。

阿根廷籍進攻中場尼古拉斯費蘭迪斯被歐洲轉會市場虎視眈眈，這位射手今季大爆發，在主力前鋒阿朗素馬天尼斯受傷期間，完美頂替後者入球職責。費蘭迪斯上仗對芝加哥火燄開賽10分鐘即破門，前仗作客擊敗衛冕的哥倫布機員亦射入關鍵12碼。現時他於美職已轟入12球及交出2次助攻，於神射手榜與球王美斯並列次席，今仗必成焦點。

數據說明入兩球無問題

紐約城在主場踢得相當進取，今季9次坐陣洋基球場，合共射入22球而失14球，場均射入2球以上。以客隊作客8次失13球的守力，今仗紐約城頗大機會能射入2球。另一方面，主隊近5場4場有失球，加上其積極的踢法，即使以多倫多近5場只入3球的稍為疲弱的數據，仍有一定機會失手。波膽2:0/2:1兩瓣對碰出擊，平均有不俗分頭。


馬高推介
波膽 2:0/2:1
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