阿甲 | 主隊傷停戰力大損 沙士菲受讓有揸「拿」

沙士菲和今仗主場的泰拿尼斯在阿甲首階段分列3、4位，實力相若，惟主隊近3場全敗兼一球未入，兼有兩名正選後防停賽，戰力受損下，沙士菲今仗縱作客仍極大機會可保不敗。陣中年僅19歲的翼鋒安達拉達的表現越見成熟，今季坐穩正選，上仗更交出致命助攻，協助球隊全取三分，其轉守為攻和組織力，足以影響今仗大局。推介讓球受讓平手半球的「客勝」。馬高

沙士菲今場被看好的最大理由，在於近況穩健及年輕小將冒起可擔起大旗。上場在主場以1:0險勝科爾多瓦學院，翼鋒安達拉達的表現極為出色，全場所有對抗中皆勝，更在上半場補時階段交出關鍵助攻予蘭仙尼一箭定江山。安達拉達季內表現成熟，至今上陣1,439分鐘，場均交出2.6次搶截，其防守與控球同樣可靠。他在隊中充當攻守轉換的樞紐，可成為球隊今仗轉守為攻的重要棋子，助球隊撕破對手防線。

泰拿尼斯三連敗難看好

泰拿尼斯的近期正處於三連敗的低潮，期間更是一球不入。加上有兩名正選後防球員停賽問題，防線變動大，攻不銳守不穩下，坐擁主場亦不宜沾手。

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