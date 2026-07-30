歐霸盃 | 豪門獵物射手掛帥 米迪蘭特「大」有作為

米迪蘭特在歐霸外圍賽首回合雖然早段少打一人，但全場拚搏下最終僅落後一球。今晚深夜次回合回到主場出擊，兼有受英超列強高度關注的神射手前鋒法蘭古連奴掛帥，絕對足以跟作客表現疲弱的比錫達斯周旋到底，兼有力反勝。預計今場雙方對攻，推介入球大細2.5/3球大。馬高

米迪蘭特踢法進取 落後下焗攻

米迪蘭特向來崇尚進攻，在去季丹麥超級聯賽中展現極強火力，全季賽事狂轟72球冠絕群雄，屬於典型的強攻型球隊。在上仗作客比錫達斯的首回合中，米迪蘭特雖然在開賽十五分鐘已經有球員被逐出場而少打一人，但球隊依然保持戰鬥力，最終僅以一球之差落敗。今仗回到熟悉的自己地頭作戰，在落後沒有退路的情況下，米迪蘭特必定主動搶攻，利用主場氣勢向對手施壓，力求盡早取得入球收復失地。

愛華頓破紀錄轉會費求購法古連奴被拒

前鋒法古連奴的狀態將是球隊晉級關鍵，此子在十二月遭遇嚴重的膝部及肌肉傷患，需接受手術並缺陣長達四個月，上個球季在大讓賽下仍然再度榮膺聯賽神射手。球隊總監亦坦言，失去這位首席射手嚴重影響了球隊爭奪聯賽冠軍的衝刺，代價沉重。如今他已全面康復並在季前展開特訓，大有從傷患中回復最佳狀態之勢，近期在熱身賽先後在對卡迪夫城及奧丹斯時取得入球。其表現令5間英超球會出價邀其加盟，惟球會一口拒絕了來自愛華頓、破丹麥聯賽紀錄的2500萬歐元報價。球迷極希望這名球會史上歐洲賽最多入球紀錄保持者能重現近兩季的超高入球量，並以其速度與門前觸覺領軍攻破比錫達斯防線。

比錫達斯兩翼防守不時成為弱點，兩閘推得太上易被反擊。其次，球隊把握力極差，首回合即使75分鐘多打一人兼有75%控球率，依然屢失良機，尾段防守亦欠集中。加上他們近期作客表現疲弱，錄二連敗，跟主場表現差異大，今仗作客出戰難保清白。

馬高推介

入球大細2.5/3球 大

香港時間周五凌晨1:00開賽