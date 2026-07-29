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巴甲 | 國體會四連敗態頽 「明高」一班撐客勝

波盤王
更新時間：07:01 2026-07-29 HKT
發佈時間：07:01 2026-07-29 HKT


法林明高目前以37分高踞巴甲聯賽次席，整體實力及陣容深度均遠勝主隊國際體育會，加上作客表現強勁，今仗值得被看好。法軍進攻體系極度銳利，從歐洲回流的翼鋒森美爾連奴具備極強的單對單突破能力，今季已交出4個入球及7次助攻的亮麗數據。憑其極速盤扭和創造力，能輕易保證球隊前線火力。面對防線薄弱的國體會，法林明高勝券在握，主客和直取客勝。馬高

法林明高今季作客成績彪炳，近10場聯賽作客錄得6勝2和2負佳績。近態方面，上仗對聖保羅雖佔盡優勢下逼和一比一，但全場狂攻對手，前線火力依然絕對值得信賴。翼鋒森美爾連奴持續表現出級數，仗本身極強爆發力，此子今季已創造24次得分機會，個人突破力極驚人，早前大勝哥列迪巴更獨造3球。他的推進力和創造力，是球隊攻力最佳保證。

主隊國際體育會近期數據極度不利，目前以21分排聯賽第16位。球隊近期連輸4場，防線脆弱且主場勝率僅及3成，今仗面對強敵實在難有反撲之力。

馬高推介
主客和 客勝
香港時間周四早上6:30開賽

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