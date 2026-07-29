歐聯外│礦工走出山洞焗攻 費倫乘虛而入有著數

費倫巴治在歐聯外圍賽首回合佔盡優勢，加上球隊上季主客場成績相若，今晚在次回合即使作客波蘭依然值得看高一線。主隊扎布熱礦工落後下今仗必主動搶攻，有利費倫巴治穩守突擊，把握力極強的前鋒泰利斯卡將獲更多進攻空間。預期入球偏多下，推介讓球客讓一球客勝。馬高

費倫巴治主客場表現平均

費倫巴治上周在首回合中完全控制大局，控球率高達79%，最終雖僅以1:0小勝，但過程中更兩度擊中門柱，實力和級數明顯在上屆波超亞軍扎布熱礦工之上。土耳其球隊最怕作客，但費倫巴治可是另類，球隊上季在土超的主客場表現平穩，聯賽主場錄11勝6和，作客10勝5和2負，表現相差無差；連同上季，該隊連續五季奪得聯賽亞軍，無論是短線的近期狀態或長線的穩定性高。球隊近期連同3場熱身賽共4戰全勝，入12球而僅失1球。今仗面對急於扳平的對手，戰術格局極為有利費倫巴治以靜制動，利用快擊反擊制勝。

泰利斯卡前線最具威脅的一人

前鋒泰利斯卡是費倫巴治的進攻核心兼上季隊中神射手。這位巴西射手不僅在首回合一錘定音射入奠勝一球，更是前線最具威脅的一人。上季，他展現出頂級的入球效率與進攻觸覺，無論是個人突破、遠射還是門前搶點均屬一流水準，其級數在歐聯外圍賽中顯得卓爾不群。今仗主隊為收復失地勢必大舉壓上，後防必然暴露出廣闊空位，這正是泰利斯卡發揮反擊速度與精準射術的最佳舞台。以其個人能力，今仗勝只要保持上仗活躍度，足以領軍摧毀對手防線。

礦工首回合全面捱打 質素次一皮

相反，扎布熱礦工面臨多項不利因素。球隊近期狀態一般，近5戰錄3負失7球，防線受壓下不時崩盤。首回合他們全場僅得21%控球率及僅造成2次不痛不癢的射門，完全處於捱打狀態。今仗雖有主場之利，但被迫放棄穩守而主動出擊，在防守脆弱下隨時被對手的高效反擊懲罰，難以翻盤。

馬高推介

讓球 [-1] 客勝

香港時間周四凌晨2:00開賽