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南美球會盃 | 尼馬復勇領軍上「山」「大學」之道明明「得」

波盤王
更新時間：07:01 2026-07-28 HKT
發佈時間：07:01 2026-07-28 HKT

山度士於洲際賽逐漸上力，全靠不停製造機會威脅對手，在復勇的巨星尼馬領軍下，勢於門早南美球會盃淘汰圈附加賽次回合，返回主場再下一城，穩勝委內瑞拉中央大學，讓球開出主隊讓一球的「主勝」十分穩陣。加利李爾


主場的巴甲傳統勁旅山度士，於南美球會盃D組只能以次名出線淘汰圈附加賽，未能直闖16強，踢得如此狼狽皆因首5場分組賽未嘗一勝，不過最後一輪大反底，主場3:0大炒榜首的列高列達FC，而上周三在淘汰圈附加賽首圈作客4:1大勝委內瑞拉中央大學，明顯越打越好。其實山度士風格相當進取，共創造20次機會屬32隊的頭3多，配合踢法森巴味十足的尼馬，尤其這位34歲隊長剛周日聯賽連下兩城率軍迫和查比高恩斯，相信今場有力繼續數胡。


委內瑞拉中央大學則以自由盃H組第3轉戰南球盃，不過同組有8個小組唯一一支零分魚腩利柏泰迪供其刷分，水分頗深。再者，中央大學近況一般，國內春季聯賽只排第4，對上5場各賽又只得1勝4負，難以信賴。讓球開出主隊讓一球亦不嫌多，「主勝」直取無誤。

 

加利李爾推介
讓球 [-1] 主勝
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