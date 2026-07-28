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歐聯外筍盤 | 返主場更穩陣 戴拿模主勝倍「安」心

波盤王
更新時間：06:59 2026-07-28 HKT
發佈時間：06:59 2026-07-28 HKT

薩格勒布戴拿模已跨季連場不敗，加上首回合就算作客打和，表現亦明顯優於對手。薩格勒布戴拿模有表現穩健的中堅沙治杜明基斯鎮守，有力於今晚歐聯外圍賽第2圈次回合主場輕取杜安，一於直取讓球一球球半「主勝」即可。加利李爾

新兵表現對辦 戴拿模迅速反彈

一向屬克羅地亞本土聯賽班霸的主隊薩格勒布戴拿模，前季竟失手屈居於列查卡之下致7連冠斷纜，上季矢志爭強實力，如簽入斯洛文尼亞國腳中場米哈沙斯，以及阿爾及利亞國腳翼鋒巴卡華等，最終真的能以18分領放的超大優勢重奪冠軍，更造出跨季19場不敗的走勢，其間15勝4和贏多和少，足證薩格勒布戴拿模上季引入的新兵表現貨真價實。

巴塞青訓出品 沙治杜明基斯防守穩


薩格勒布戴拿模回合作客雖只能賽和杜安1:1，但無論控球、成功傳球還是攻門次數通通比對手多，優勢明顯。其中戴拿模有39次成功解圍比對手多9次，皆因對手經常以長傳及傳中斬入中路博亂，但一一被中堅沙治杜明基斯化解。這位21歲的巴塞青訓上場作出24次防守貢獻為兩隊最多，而且亦是西班牙現役U21小國腳，相信今晚可助戴拿模不致多失，法定時間解決對手。


至於衛冕瑞士超冠軍的客隊杜安，上季38場入80球雖然是聯賽並列最多，但歐洲賽場的對手就不能與瑞士超相提並論，畢竟杜安上次征戰歐聯已是05至06球季，若只計歐戰則是7年前的歐霸外圍賽，今場已汲取歐戰經驗為主，只能縮後坐困愁城。今場預料主隊可90分鐘內控制大局下贏波晉級，贏兩球不成疑問。

加利李爾推介
讓球 [-1/-1.5] 主勝
香港時間周三凌晨2:00開賽

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