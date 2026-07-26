瑞超｜季中發力 哈馬比「布」節在望
更新時間：08:00 2026-07-26 HKT
發佈時間：08:00 2026-07-26 HKT
發佈時間：08:00 2026-07-26 HKT
布洛馬波卡納 VS 哈馬比
HOY 76台今晚8:00直播
推介：讓球主客和 [-1] 客勝
哈馬比今季銳不可當，而且攻守兼備，有腳風大順的鋒線新貴普洛斯阿巴謙衝鋒陷陣，勢於今晚瑞超作客擊敗攻力平平的布洛馬波卡納，讓球主客和開出客隊讓一球的「客勝」分頭夠和味，萬勿錯過。
連續兩季屈居瑞超次席的的客隊哈馬比，今季季中全面復甦，賽前雖然仍排第2，但已直落3場聯賽全勝，明顯發力急起直追。哈馬比今季瑞超失14球屬並列最少，而共保持5場清白之身則屬聯賽第2多，可謂能攻善守。特別留意24歲鋒線新星普洛斯阿巴謙，今季已入8球成隊中神射手，近5場各賽亦共貢獻3入球兩助攻，包括在上周五歐霸外圍賽次圈首回合主場1:1逼和安德列治一役，在89分鐘交出關鍵助攻，面對歐戰常客亦能交出上佳表現，返到瑞超繼續數胡絕非難事。
聯賽3連勝勢不可當
而排第11的主隊布洛馬波卡納對上兩場各賽全敗，加上近5仗場場有失球共失8球，足足多客隊一倍，走勢及穩健程度都明顯不及。既然讓球主客和客隊讓一球的「客勝」有2.12倍不俗分頭，一於直取。加利李爾
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