韓職｜FC首爾求三分 地頭勢煲魚生粥

FC首爾 VS 蔚山HD

myTV Super今晚6:30直播

推介：讓球主客和 [-1] 和 / 波膽3:2

FC首爾主場戰績彪炳，而且對賽往績佔優，勢以保住聯賽領先差距為優先目標。該隊防線在中堅艾阿拉比鎮守下，有力今午韓職主場僅勝防線脆弱的蔚山HD，讓球主客和讓一球的「和」開出機會不低，進取者不妨小注波膽3:2。

賽前排榜首的主隊FC首爾，今季作東戰績9戰5勝2和共獲17分，屬韓職主場收穫最多分數的一隊，可見地頭威力。加上FC首爾近兩場各賽共入6球，火力輸出穩定，對賽往績亦全面佔優，兩軍近5次各賽對碰錄3勝2和，未踢心理上先勝一仗。

雖然FC首爾優勢明顯，但考慮到本輪前在聯賽榜已10分領先次席的FC光原，故今場務必以全取3分為目標，毋須求大勝，故後衛艾阿拉比坐鎮中路至關重要。這位剛為約旦出戰世界盃的中堅，回歸韓職後4場發揮穩定，不但領軍收穫3勝1和佳績，唯一打和一役對手是競爭對手FC光原，而且艾阿拉比有84次觸球屬兩隊最多，由此可見這位約旦國腳不但影響力強，更印證FC首爾在大戰中的穩中求勝策略。

蔚山攻強守弱

而排第4的蔚山HD，近5場各賽雖有5球進帳，但其間只錄2和3負共失9球，鋒線入幾多球，後防都會輸凸。以上場主場1:2負中遊仁川聯為例，本來下半場大部分時間賽和1:1，但蔚山竟在補時兩分鐘輸12碼致敗，防線關鍵時刻倒米，完全不能信賴。預料主隊技高一籌，讓球主客和讓一球的「和」合情合理；再回顧兩軍對上兩場對碰均合共產生5個入球，不妨同時冷敲有24倍的波膽3:2。加利李爾