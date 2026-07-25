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瑞士超｜數胡如舉手之「盧」 衛冕杜安必入夠數

波盤王
更新時間：08:00 2026-07-25 HKT
發佈時間：08:00 2026-07-25 HKT

盧塞恩 VS 杜安
香港時間周日凌晨2:30開賽
推介：入球大細 [4.5] 大

上季憑強大火力奪冠的杜安，空中威力得以保持，攻力有望更上一層樓。該隊有衝擊力十足的中鋒拜頓拿比奧爾領銜，有力於今晚瑞士超首輪作客與攻強守弱的盧塞恩你來我往，鬥攻格局已成，入球大細4.5球大盤絕對值博。

衛冕瑞士超冠軍的客隊杜安，上季38場入80球本來已是聯賽並列最多，不過常規賽更誇張，33場攻入75球，拋離第2多的年青人足足10球之多，一早已憑狂風掃落葉姿態將優勢穩固。今季杜安絕對可持續強大火力，從上場歐聯外次圈首回合主場1:1賽和薩格勒布戴拿模一役所見，全場共創造兩次黃金機會比對手多，16次攻門中亦有6球屬頭槌，而全場9次角球有6次可轉化成攻門，更憑前鋒拜頓拿比奧爾頭槌攻入一球，死球戰術運用得出神入化。

盧塞恩後防不穩

主隊盧塞恩上季入76球屬護級組最多，同樣善攻，惟3月曾入選瑞士大國腳的中堅阿祖安巴拉美被賣至葡超，如此級數在瑞士超難找替代，後防實力勢削弱，明顯頭重尾輕。既然兩軍火力都猛，入球大細開到中位數4.5球亦不嫌多，大盤去馬。加利李爾

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