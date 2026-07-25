丹超｜邦比磨刀霍霍 先開紀錄最值博

阿侯斯 VS 邦比

香港時間周日凌晨0:00開賽

推介：第一隊入球「客勝」

已失落丹超多年的邦比，今季招兵買馬力圖重奪冠軍寶座，野心不小。該隊有經驗豐富的中場丹尼爾華斯控制節奏，勢於今晚丹超揭幕戰作客實力存疑的阿侯斯時先拔頭籌，一於向第一隊入球的「客勝」埋手。

上季只排丹超第4的老牌勁旅邦比，以往曾出產如勞特立兄弟等丹麥名將，不過近年青訓失收影響實力，導致對上一次贏得聯賽冠軍已是20至21球季。

今季邦比矢志捲土重來，在轉會市場動作多多，先從今場對手阿侯斯簽入上季2號射手兼隊長的柏德列摩頓臣，再以球會史上第2高轉會費的350萬歐羅，從奧丹斯羅致現役丹麥U21國腳中場艾查杜姆，爭冠之心昭然若揭。

邦比亦不止獨沽一味增兵，本身陣容已有不少實力經驗兼備的球員坐鎮，令球隊即時戰力得到保證，尤其有鳥倦知還的前丹麥國腳丹尼爾華斯。這位37歲的中場當打時期曾效力馬德里體育會及切爾達等西甲大會，更助華倫西亞贏過國王盃，縱因年事已高而回流出道母會邦比，但上季聯賽仍交出場均1.4次成功搶斷及5.9次重奪控球權，明顯路數猶在，面對任何對手都不落下風。

阿侯斯失後防支柱

至於主隊阿侯斯是上季丹超冠軍，屬該會自1986球季後首個頂級聯賽錦標，實力當然不容小覷。惟阿侯斯從來非丹超的爭冠分子，上季純粹靠氣勢充撐到尾，從剛周三歐聯外次圈首回合主場竟1:4大敗於波蘭超列治普斯納已可見一斑。考慮到主隊上季場均攻入1.9球只排聯賽第3，而客隊則中前場無論派新兵或舊將都必須爭取表現，鬥志必盛，當取有2.08倍第一隊入球的「客勝」。加利李爾