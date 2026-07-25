Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

丹超｜邦比磨刀霍霍 先開紀錄最值博

波盤王
更新時間：07:00 2026-07-25 HKT
發佈時間：07:00 2026-07-25 HKT

阿侯斯 VS 邦比
香港時間周日凌晨0:00開賽
推介：第一隊入球「客勝」

已失落丹超多年的邦比，今季招兵買馬力圖重奪冠軍寶座，野心不小。該隊有經驗豐富的中場丹尼爾華斯控制節奏，勢於今晚丹超揭幕戰作客實力存疑的阿侯斯時先拔頭籌，一於向第一隊入球的「客勝」埋手。

上季只排丹超第4的老牌勁旅邦比，以往曾出產如勞特立兄弟等丹麥名將，不過近年青訓失收影響實力，導致對上一次贏得聯賽冠軍已是20至21球季。

今季邦比矢志捲土重來，在轉會市場動作多多，先從今場對手阿侯斯簽入上季2號射手兼隊長的柏德列摩頓臣，再以球會史上第2高轉會費的350萬歐羅，從奧丹斯羅致現役丹麥U21國腳中場艾查杜姆，爭冠之心昭然若揭。

邦比亦不止獨沽一味增兵，本身陣容已有不少實力經驗兼備的球員坐鎮，令球隊即時戰力得到保證，尤其有鳥倦知還的前丹麥國腳丹尼爾華斯。這位37歲的中場當打時期曾效力馬德里體育會及切爾達等西甲大會，更助華倫西亞贏過國王盃，縱因年事已高而回流出道母會邦比，但上季聯賽仍交出場均1.4次成功搶斷及5.9次重奪控球權，明顯路數猶在，面對任何對手都不落下風。

阿侯斯失後防支柱

至於主隊阿侯斯是上季丹超冠軍，屬該會自1986球季後首個頂級聯賽錦標，實力當然不容小覷。惟阿侯斯從來非丹超的爭冠分子，上季純粹靠氣勢充撐到尾，從剛周三歐聯外次圈首回合主場竟1:4大敗於波蘭超列治普斯納已可見一斑。考慮到主隊上季場均攻入1.9球只排聯賽第3，而客隊則中前場無論派新兵或舊將都必須爭取表現，鬥志必盛，當取有2.08倍第一隊入球的「客勝」。加利李爾

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
梁珊設靈丨成龍劉德華致哀「永遠懷念」 靈堂擺滿圈中好友花牌成花牆送最後一程
梁珊設靈丨成龍劉德華致哀「永遠懷念」 靈堂擺滿圈中好友花牌成花牆送最後一程
影視圈
13小時前
港人免大陸電話可領國補 本地銀行卡可登記 最高慳2萬人民幣 即睇4步教學
國家補貼2026｜港人免大陸電話可領國補 本地銀行卡可登記 最高慳2萬人民幣 即睇4步教學
投資理財
19小時前
上環城巴座位藏針傷人案 51歲主婦落網 據悉為涉事路線常客
01:41
上環城巴座位藏針傷人案 51歲主婦落網 據悉為涉事路線常客
突發
10小時前
再有八達通卡即將失效！第33批將於10月尾到期 即睇兩大免費更換方法兼賺$150獎賞
再有八達通卡即將失效！第33批將於10月尾到期 即睇兩大免費更換方法兼賺$150獎賞
生活百科
18小時前
梁珊離世｜長子首披露母離世原因：心臟有事 臨終前不捨親友 逝世前健步如飛思路清晰
10:03
梁珊離世｜長子首披露母離世原因：心臟有事 臨終前不捨親友 逝世前健步如飛思路清晰
影視圈
13小時前
迪拜飛上海航班備降杭州，373乘客困艙12小時，多人中暑暈倒。
01:37
阿聯酋航空｜迪拜飛上海航班備降杭州 373乘客困艙12小時多人中暑暈倒
即時中國
9小時前
沈卓盈5歲子勁醒目賣旗主動出擊 手長腳長五官倒模媽咪 母曾揭陷湊仔焦慮身心俱疲
沈卓盈5歲子勁醒目賣旗主動出擊 手長腳長五官倒模媽咪 母曾揭陷湊仔焦慮身心俱疲
影視圈
2026-07-23 23:00 HKT
熱帶氣旋紅霞情況持續更新。
00:57
颱風紅霞．持續更新︱天文台指增強為颱風 考慮下午改發三號強風信號
社會
1小時前
佘詩曼穿母校旗袍校服騷美腿？ 網民激讚零違和 與昔日師生相聚賀協恩90周年校慶
佘詩曼穿母校旗袍校服騷美腿？ 網民激讚零違和 與昔日師生相聚賀協恩90周年校慶
影視圈
12小時前
騰訊主管曬¥320萬年終獎涉洩密 遭即時炒魷兼永不錄用
騰訊主管曬¥320萬年終獎涉洩密 遭即時炒魷兼永不錄用
即時中國
15小時前