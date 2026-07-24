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阿甲｜地頭步步為營 博沙士菲僅勝

波盤王
更新時間：07:00 2026-07-24 HKT
發佈時間：07:00 2026-07-24 HKT

沙士菲 VS 科爾多瓦學院
香港時間周六早上5:58開賽
推介：入球大細 [2/2.5] 細

沙士菲防守表現持續穩健，同時組織核心迪亞高華迪斯表現頂級。球隊有這位智利國腳中場的穿針引線，今仗阿甲面對科爾多瓦學院值得看高半線，惟大勝有難度，推介入球大細2/2.5球的「細」更實際。

沙士菲在首階段於阿甲A組排第3，主場和作客同樣保持相若水準，16戰共7勝7和2負，穩定度高是其明顯特點。尤其在防守方面，場均更只失0.75球，預期失球僅15.9。同時，球隊場均做出18.8次搶截，展現出極強的壓逼與紀律。

進攻方面，他們在對手禁區內觸球達346次，創造了34次重大入球機會，預期入球差高達+5.3。配合艾馬菲達尼球場的主場威力，沙士菲在今場聯賽次階段的首戰穩佔優。

進攻中場迪亞高華迪斯是沙士菲隊中的靈魂人物。這位智利國腳曾助前東家CF阿美利加連奪3次墨超冠軍，大賽經驗豐富。作為球隊的10號仔，華迪斯今季交出5次助攻，預期助攻達2.83，合共創造23次機會及8次重大入球機會，是球隊的進攻樞紐和創造力主要來源。

這名智利名將擅長以精準傳送撕破對手的低位密集防守，死球處理亦極具威脅，加上靈活的後上入楔走位，令對手防不勝防。今仗面對重兵防守的科爾多瓦學院，華迪斯的創造力將對勝負舉足輕重。

學院8場遠征僅入6球

科爾多瓦學院排A組第11位，雖然近況多少有改善，但今仗作客仍是不利因素。球隊在首階段8次出征錄2勝2和4負，僅入6球，攻力極為有限下，今仗只能望守和實力較高的主隊。雙方在上次在其主場交手，科爾多瓦學院以0:1飲恨，足以反映兩隊近期的差距。值得特別留意的是，近6次碰頭，科爾多瓦僅錄得1勝1和4負，而剛巧4次落敗的比數均是1:0，今場預料入球不多，入球大細2/2.5球的「細」更合理。    馬高

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