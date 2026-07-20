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瑞超｜馬模態勇 「客勝」無卡「關」

波盤王
更新時間：08:00 2026-07-20 HKT
發佈時間：08:00 2026-07-20 HKT

卡爾馬 VS 馬模
HOY 76台周二凌晨1:00直播
推介：讓球 [0] 客勝

瑞超的馬模在新教練帶領下順利贏波，取得聯賽3連勝，合共交出10入球，反底後勢頭十足。主力射手艾歷保菲咸（圖）連續3仗成為風頭人物，6入球和1助攻，狀態銳不可當。東道主卡爾馬季內主場4勝1和1負，全數來自下游對手，戰績水分含量極高，讓球平手盤當然取馬模「客勝」。

馬模上仗在新教練帶領下取得兩連勝，上場大勝哥登堡4球，形勢一面倒佔優。連同前仗大勝咸斯達斯，馬模近期反底後錄3連勝，兼共入10球僅失2球，證明表現已重回正軌。隊中射手艾歷保菲咸維持極高的入球效率，近3場聯賽合共攻入6球和1助攻，直接參與球隊7成入球，其級數和狀態在瑞超難尋阻力。

主隊卡爾馬今季主場4勝1和1負，表面上不敗率極高，然而，其中3勝1和的10分，正來自現時榜尾4隊魚腩分子。表面上的強數據令足智彩讓球開出平手盤，故馬模「客勝」反而值博率高。馬高

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