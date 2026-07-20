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瑞超｜升班馬難匹「迪」 佐加頓斯最少贏兩球

波盤王
更新時間：07:00 2026-07-20 HKT
發佈時間：07:00 2026-07-20 HKT

奧基迪 VS 佐加頓斯
香港時間周二凌晨1:00開賽
推介：讓球 [-1/-1.5] 客勝

佐加頓斯進攻力數一數二，除場均入2.4球為聯賽第2多外，近6戰更共狂轟20球，火力極猛。中場新星希格蘭創造力強且狀態大勇，上仗個人梅開二度，同時以8次助攻領先聯賽助攻榜，更助球隊創造聯賽最多47次黃金機會，今晚領軍作客對聯賽失球最多的奧基迪，可望輕鬆數胡。推介讓球盤讓一球/球半「客勝」。

佐加頓斯在瑞超表面上只排在第5位，實際上卻比其餘前列對手少賽一至兩場。從進攻數據看，佐加頓斯絕對有能力進一步挑戰更高排名。球隊場均錄2.4個入球，僅落後於榜首的天狼星，比其餘前列分子如哈馬比和赫根等的優勢未算明顯。不過，佐加頓斯在創造力方面有明顯優勢，即使比賽場數少，仍創造出聯賽最多的47次黃金機會，場均命中目標接近7次，反映每仗皆有足夠的射門數量和質素，並轉化為入球。

中場新星希格蘭上仗領軍大勝咸斯達斯3:0，個人更梅開二度，展現出本身的取分能力。這名年僅22歲的新星，近5仗合共交出3入球和4次助攻，狀態勇極一時。天才橫溢的希格蘭現時以8次助攻領先聯賽助攻榜，創造力極強。在其前方的射手連恩從格羅寧根來投後，表現極對辦，已交出7個聯賽入球，二人合力足以保證球隊的入球能力。

奧基迪防線穿窿

主場的奧基迪上仗神奇反勝赫根才打開本季主場勝利之門，惟這隊升班馬在水平上跟瑞超仍見明顯差距，防守問題尤其嚴重，12戰合共失掉31球，能力和級數上難以阻擋攻力強橫的客軍。馬高

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